“The Big Bang Theory” es una de las series más exitosas de la televisión que a lo largo de sus 12 temporadas cautivó al público con las divertidas aventuras de Sheldon, Leonard, Howard, Raj; junto a Penny, Bernadette y Amy. Desde su estreno en 2007, la popular sitcom de la cadena CBS fue ganando seguidores y elogios de la crítica hasta convertirse en una de las producciones más populares de la pantalla chica.

Tras doce años al aire y con una gran cantidad de episodios realizados, es natural que a veces se cometan ciertos errores de continuidad en las historias de cada personaje o que se olviden de algunos detalles. Sin embargo, hay ciertas equivocaciones que fueron bastante notorias en la trama y que muchos fans cuestionaron. Aquí te mostramos una recopilación del portal “Hobbyconsolas”.

“The Big Bang Theory” es una de las comedias más exitosas de la televisión, duró 12 temporadas y se ganó un lugar especial en el corazón del público (Foto: CBS)

EL SITIO DE SHELDON: Sheldon se caracteriza por ser un personaje excéntrico, que tiene muchas manías, una de las más populares tiene que ver con su sitio en el sofá del apartamento. Su sitio favorito es el extremo derecho del sofá y nadie puede sentarse ahí, esto se lo hace saber a sus amigos o cualquier personaje que esté de visita. Sin embargo, hay veces en los que Sheldon no tiene problema en que otros personajes como Raj o Howard se sienten en su sitio preferido, quizá esto podría deberse a que Sheldon con el tiempo se va volviendo más permisivo o que los guionistas hayan decidido ser más flexibles sobre este aspecto.

HOWARD NO PODRÍA SER ASTRONAUTA: Durante las temporadas 5 y 6 de “The Big Bang Theory”, vemos que Howard es seleccionado para viajar a la Estación Espacial Internacional. Aunque tiene sus altibajos, fue una experiencia de lo más gratificante para él. Sin embargo, es extraño que esto haya ocurrido ya que Howard tiene predisposición genética a los problemas cardíacos y sufre de asma. Estas son algunas razones para saber que no pudo pasar el examen y que probablemente puso ser eliminado.

LAS REITERADAS VIOLACIONES DEL CONTRATO DE COMPAÑEROS DE PISO: Dentro de las cláusulas del contrato de compañeros de piso está la Sección 8, subsección C de visitantes, mujeres, párrafo 4, coito. Según este apartado, los compañeros deben darse un aviso de 12 horas respecto a un coito inminente. Aunque este punto en mencionado con regularidad, Leonard viola la “cláusula de novia” en varias ocasiones y no hay consecuencias sobre ello. Todas las parejas románticas de Leonard se quedan en el apartamento sin que Sheldon haga uso del contrato de compañeros.

“The Big Bang Theory” está protagonizada por Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Kunal Nayyar, Simon Helberg, Mayim Bialik y Melissa Rauch (Foto: CBS)

SHELDON Y LOS GATOS: Al inicio de la serie se menciona que a Sheldon le gustan los gatos, pero que es alérgico a ellos. En otra ocasión, Leonard considera compensar la falta de vida romántica con un gato, algo que a Sheldon le preocupa por su alergia. Sin embargo, en el episodio 4x03 “La sustitución de Zazzy”, es Sheldon quien adopta un gato para lidiar con su soledad tras terminar su relación con Amy. Y luego vemos que acoge a otros cuatro gatos más. ¿Qué pasó con la alergia de Shledon?

LA MADRE DE HOWARD NO ES TAN GORDA COMO PARECE: En la serie se bromea con el aspecto físico de la madre de Howard, dando a entender que es extremadamente gorda, ya que Howard la describe de manera exagerada. Sin embargo, en algunos capítulos podemos notar que no es tan gorda como se dice. Sus extremidades se muestran como una mujer de tamaño medio y no parece ser tan corpulenta.

SHELDON Y EL SARCASMO: Durante toda la serie vemos que a Sheldon le cuesta bastante entender el sarcasmo de otras personas. Sin embargo, Sheldon Cooper se caracteriza por ser uno de los personajes más mordaces y sarcásticos de “The Big Bang Theory”. Aparentemente no entiende el sarcasmo, pero lo usa continuamente.

¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL PADRE DE PENNY?: En el episodio “La capacidad materna”, Penny le dice a la mamá de Leonard que el nombre de su papá es Bob. Pero en otro episodio, se refirió a él como Wyatt. Cuando su padre vuelve a aparecer, su extraño cambio de nombre nunca se menciona ¿los guionistas decidieron cambiarle el nombre?

