Sin duda, Gala Montes ha sabido construir una carrera como actriz y cantante, y aunque tiene sólo 20 años ya conoce lo que es ser reconocida por su trabajo. Aunque inició en el mundo de la actuación a los seis años, ella es recordada por su participación en “El señor de los cielos”, donde interpretó a Luzma, la hija de Aurelio Casillas.

Si bien, estuvo en la tercera y cuarta temporada, ella decidió dejar la narcoserie cuando le pidieron que regrese para la séptima porque no estaba de acuerdo con el exceso de escenas íntimas, contrario a lo que muchos pensaban, su carrera continuó en ascenso y comenzó a participar en otras producciones, siendo la última “La mexicana y el güero”, donde también es la hija de la protagonista.

De la mano con su carrera como actriz, también ha crecido en la música logrando crear dos temas para su última telenovela donde actúa al lado de Itatí Cantoral y Juan Soler. Uno de ellos se titular “Cuando me quieras”, donde habla de un amor no correspondido, algo que ya experimentó la joven.

La actriz nació en Ciudad de México el 4 de agosto de 2000. (Foto: Gala Montes / Instagram)

A GALA MONTES YA LE ROMPIERON EL CORAZÓN

La muchacha dijo que su canción habla de los sentimientos que no son correspondidos, pero que en el fondo tiene un gran mensaje. “Está bien enamorarnos, sentir que estamos vivos, pero siempre viene alguien más, viene algo más en la vida”, señaló en entrevista a Las Estrellas.

Asimismo, dio a conocer que ya ha sufrido por amor y que ha sabido reponerse cuando le dejaron el corazón roto; además que su carrera no le permite conocer mucho ni confiar demasiado.

“Sí he sufrido por amor, pocas veces, pero he sufrido, aunque nada que no se pueda superar. Afortunadamente soy una persona que se sabe guiar, escucho los consejos de mi mamá y no me encapricho y aparte mi trabajo no me permite estar enfocada en algo más, en muchas metas que tengo”, indicó.

Para Gala Montes no tiene nada de malo lamentar la pérdida de un amor, pero lo que no se debe hacer es sufrir demasiado por alguien que se fue.

“Hasta donde el amor nos permita se vale llorar, se vale echarnos un tequila a nombre de alguien, pero más no. [Por amor] no se vale perderse a uno mismo, ser la duda de alguien”, precisó.