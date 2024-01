Estamos en un renacimiento medieval. Pese que la temporada final de “Game of Thrones” acabó terriblemente, su serie derivada, “House of the Dragon” sorprendió a todos por su gran calidad. No solo estamos a la espera de la serie, sino que se han confirmado nuevos spinoffs, todos animados. Lo que sorprende es que uno de los spinoffs, uno enfocado en la vida de la Corlys Velaryon (Serpiente Marina), pasará de ser en personas para ser animada.

En una publicación del blog del autor, George R.R. Martin; se confirmó que se venían en camino varias series, y que iban a probar con un estilo animado similar al visto en “Blue Eye Samurai”, en Netflix. El autor admite que admira ese estilo de animación, y sería interesante verlo implementado al mundo de Westeros.

En cuanto a la serie de Velaryon, 9 viajes, Martin explicó que se cambió a animación debido al presupuesto. La compañía productora de las series, HBO, dio un límite al presupuesto, y sería bastante costoso el uso de varios barcos y puertos, dado que la trama ocurre en el océano.

Las palabras de Martin en su blog fueron: “Hemos trasladado 9 Voyages, nuestra serie sobre los viajes legendarios de la Serpiente Marina, del live action a la animación. Es un movimiento que yo apoyo completamente. Las restricciones de presupuesto probablemente habrían hecho que una versión live action fuera ridículamente costosa, con la mitad de la serie desarrollándose en el mar y la necesidad de crear un puerto diferente cada semana. Desde Driftmark hasta Lys, las Islas Basilisk, Volantis o Qarth.”

Se podría haber cancelado la serie, pero Martin cree que hay bastante potencial en la historia, incluso si fuera animada. Aunque este acto, de recurrir a un proyecto animado cuando falta presupuesto, parezca novedoso; en realidad ocurrió antes, con la otra conocida franquicia de fantasía en la cultura popular: El Señor de los Anillos, con su próxima película animada, La Guerra de los Rohirrim.





Corlys Velaryon en "House of the Dragon". (Foto: HBO)

“Hay todo un mundo ahí fuera. Y tenemos muchas más posibilidades de mostrarlo todo con la animación”, agregó Martin. No se ha confirmado todavía cuáles son los otros dos proyectos, porque siquiera HBO todavía no ha autorizado la producción de ninguna de las tres series. Tal vez ni se lleguen a dar luz verde. HBO tiende a recibir bastantes propuestas con series relacionadas con el mundo de Juego de Tronos, pero muy pocas son autorizadas para seguir adelante.

“Cuando inició la más reciente ronda de desarrollo, en los últimos años, pensábamos cuatro programas animados, con grandes talentos adjuntos. Y pensamos guiones, escritores... Pero desafortunadamente dos de los proyectos llegaron a ser archivados”, reflexiona Martin.

Hasta Martin duda de la seguridad que le puede ofrecer las grandes productoras: “¿Alguna se hará realidad? No hay forma de saberlo. Nada es seguro en Hollywood.”

