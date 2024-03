Mostrar menos

En este capítulo de Fans21 analizamos los detalles de los más recientes avances de la segunda temporada de House of the Dragon, la exitosa serie precuela de Game of Thrones. Se empiezan a armar los bandos de la ‘Danza de los Dragones’, el conflicto que marcó a la casa Targaryen y la historia de Westeros ¿Verdes o negros, cuál es tu bando?