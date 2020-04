Maritza Rodríguez -hoy Sarah Mintz - era una exitosa actriz colombiana que logró hacerse un espacio en el mundo de la actuación es su país natal, en México y Estados Unidos. La recordada actriz de “El señor de los cielos” y “Silvana sin lana” se encontraba en la cima de su carrera cuando decidió renunciar a todo para convertirse al judaísmo.

La intérprete de 44 años participó en más de 24 melodramas y a pesar de eso, decidió dejar atrás todo con respecto al mundo de la actuación y ahora ejerce como coach de superación personal mientras se dedica a cuidar del bello hogar que ha formado junto a su esposo, el ejecutivo de televisión Joshua Mintz y sus gemelos Akiva y Yehuda Mintz de 6 años.

Desde hace cuatro años, la actriz no ha vuelto aparecer en las pantallas y sus fans aún no pierden las esperanzas de volver a ver. En algún momento contó que podría regresar a la actuación, pero si el papel a protagonizar está muy ligado a la historia de una mujer muy religiosa y luchadora.

Muchos se han preguntado qué sucedió con la actriz y cómo fue que decidió abandonar toda su carrera para hacer un cambio radical en su vida.

La actriz dejó atrás el mundo de la actuación y hoy en día es coach de superación personal (Foto: Instagram /Sarah Mintz)

¿POR QUÉ MARITZA RODRÍGUEZ DECIDIÓ ALEJARSE DE LAS PANTALLAS?

En 2016, Maritza Rodríguez se encontraba junto a Carlos Ponce en la promoción de la novela “Silvana sin lana" y durante una fracción de segundo, la actriz cerró los ojos y cuestionó su vida.

“Qué es lo que estoy haciendo con mi vida?, se preguntó y abandonó el salón del lujoso hotel St. Regis de Houston, desbordado de periodistas y fotógrafos. “Sentí un rayo de luz diciendo: ‘¿Qué hacen tus hijos solos?", contó la actriz en una entrevista.

Desde ese día, Maritza Rodríguez decidió que su vida y la de su familia deberían de ser su prioridad, así que dejó atrás su pasado y catolicismo para adoptar la religión judía ortodoxa moderna y decidió cambiar su nombre por Sarah Mintz.

Su transformación no fue de la noche a la mañana – tomó años de estudio y aprendizaje-, en 2018 se graduó como coach de superación personal. Además, su religión le impide, entre otras cosas, tener contacto físico con otro hombre o usar faldas muy cortas.

Sarah Mintz se encuentra muy feliz con su nueva vida al lado de su esposo y sus gemelos (Foto: Instagram /Sarah Mintz)

¿CÓMO ES EL DÍA A DÍA DE SARAH MINTZ?

A través de su redes sociales, la recordada actriz, contó como es su día a días tras su transformación al judaísmo.

“Me levanto […] hago netilat yadaim [lavado de manos], levanto a los niños muy temprano, porque me gusta tener [tiempo] para vestirlos con calma, de prepararles el desayuno con calma, de mandarles al camión con calma. Así me cueste levantarme media hora antes de lo que normalmente uno lo puede hacer”, detalló Mintz.

“Luego me tomo mi café, voy al gimnasio, regreso y tomo mi desayuno. Luego ya me baño y bueno hago mi tefilá [oración judía] y ya ahí si tengo una cita de coach, si tengo mi clase de hebreo, si tengo, no sé, mi clase de diplomado o tengo el súper. Y después tengo que ir a recoger a los niños, llevarlo a una clase, después al otro me lo llevo a la otra clase, entonces así me la paso de clase en clase en la tarde. Soy muy mamá. Y luego más tardecito me meto en la alberca con ellos o los llevo donde mi suegra para que compartan con ella”, explicó.

“En fin tengo una vida normal”, aseguró la ex actriz.

La ahora coach de vida, que debido a su nueva religión tiene que cubrirse su cabello con pelucas y vestirse más recatada, entre otras cosas, aseguró sentirse ‘plena' con esta nueva vida que lleva desde hace varios años completamente alejada de la interpretación.

“No lo siento como un sacrificio, no lo siento como un estorbo, disfruto la vida también, disfruto el cambiarme el look con una mascada, con una peluca corta, larga, un poco más rubia, un poco menos rubia, vestirme con tzniut”, reconoció.

