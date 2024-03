La Biblia se presenta como una gran inspiración para series y películas. Muchos directores, con grandes aspiraciones artísticas, adaptan los textos sagrados, pero de manera apresurada, sin entender el lenguaje visual cinematográfico. Por ende, algunas cintas basadas en el Gran Libro pueden pecar más de invertir en el sermón que en una narrativa audiovisual satisfactoria. Aquellas que sobresalen, como La pasión de Cristo, se refugian en los efectos y los espantos para lograr asombrar a la audiencia.

En Los elegidos vemos cuando Jesús empieza a buscar a sus leales apóstoles. Judea es un pueblo en tiempos turbulentos, con el imperio romano oprimiendo a los judíos, y ellos planeando una revolución. De repente, la figura de un misterioso y carismático hombre cambiará la vida de distintas personas. Veremos el surgimiento de conocidas figuras como Simón, Mateo o Pedro.

Ha habido miles de adaptaciones de la vida de Jesús, y se puede asegurar que surgirán más en el futuro. ¿Dónde está el origen del éxito de esta serie? Mera devoción no explicaría tanta atención; incluso, no creyentes siguen la serie, y ha sido aplaudida hasta por críticos laicos. Precisamente, ser una producción religiosa no le asegurará recepción positiva. La pasión de Cristo fue lapidada en su momento de estreno.





El genio de Los elegidos recae, en pocas palabras, en que ‘reinventa’ el texto. Modernizarlo, pero sin ocultar el mensaje de Cristo. Siguen los eventos señalados en los evangelios, pero juega con el enfoque. Tal vez algo atrevido y poco ortodoxo, pero se ha deseado explorar el mensaje de Cristo para nuevas audiencias. Los espectadores de hoy en día ya no solo quieren escuchar el sermón, ahora son fans de las narrativas. Adoran los arcos de personajes y tramas impactantes. Para que la serie resalte, y los momentos conocidos lleguen a impactarnos, se ha interpretado la trama con la intención de que lleguemos a querer a estos personajes. Son, primero, personas antes que lecciones.





Y tiene singulares y notables presencias. Está la actriz peruana Vanessa Benavente, quien hace de la Virgen María, y el actor indio-estadounidense Paras Patel, quien es Mateo, cuyo personaje ha sido escrito para que padezca del Trastorno del Espectro Autista. El filme deja la impresión de que estas decisiones fueron hechas a consciencia para mostrarnos que, sin importar nuestro origen o condición, podemos sentirnos llamados por la palabra de Dios.





El guion de la serie es supervisado por expertos de la fe de distintas denominaciones, para asegurar que los elementos de la trama fueran fieles a la época o a los eventos bíblicos.

La serie es uno de los proyectos audiovisuales crowdfunded (apoyados por fans) más grande hasta el momento. Han donado 100 millones de dólares para la producción.

La serie en Netflix está planeada para durar por siete temporadas.





