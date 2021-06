“Friends” volvió a la televisión con un episodio especial para HBO Max y revivió momentos inolvidables de una de las series más populares de los últimos tiempos. Esto significó la reunión del elenco del programa, pero hubo alguien que no pudo asistir, de manera presencial, al show: James Michael Tyler, el actor que interpretó al estimado Gunther, el eterno enamorado de Rachel.

MÁS INFORMACIÓN: Así fue como Matt LeBlanc se dislocó un hombro grabando la serie

El artista explicó el motivo por el que no pudo estar junto a sus compañeros Jennifer Aniston, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer y Lisa Kudrow, quienes interpretaron a Rachel, Chandler, Joey, Monica, Ross y Phoebe.

Contó que su vida dio un giro muy dramático en los últimos años y que ahora, en el contexto de la pandemia del coronavirus, no pudo asistir a la reunión preparada por HBO Max.

Por ello, estuvo a través de Zoom para no “decepcionar” a sus compañeros de set y tampoco dejar un vacío en el show que no hubiera sido igual sin el camarero de la emblemática cafetería Central Park.

¿DE QUÉ SE ENFERMÓ JAMES MICHAEL TYLER, GUNTHER EN “FRIENDS”?

El actor de Gunther en “Friends” reveló que, desde 2018, viene luchando contra el cáncer de próstata. La enfermedad, ahora, se encuentra en estadio cuatro, es decir que hizo metástasis.

“Me diagnosticaron que cáncer de próstata avanzado se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está en la etapa 4, así que eventualmente, me atrapará”, dijo en una entrevista reciente.

Agregó que, en un comienzo, se lo estaba controlando con un tratamiento hormonal, que consistía en tomar una pastilla por la mañana y la noche. Sin embargo, durante la pandemia, el cáncer mutó y se extendió a los huesos y la columna vertebral, paralizando la parte inferior de su cuerpo.

“Quería ser parte e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, ‘ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer’”, explicó Tyler.

(Foto: HBO Max)

¿QUÉ HACE AHORA GUNTHER DE “FRIENDS”?

De esta manera, James Michael Tyler viene difundiendo información sobre la enfermedad, en especial para concientizar sobre la importancia de realizar chequeos anuales.

“No te rindas. Sigue luchando. Y ten metas. Establece metas. Mi meta el año pasado fue llegar a mi 59 cumpleaños. Lo hice, el 28 de mayo. Mi meta ahora es ayudar a salvar al menos una vida dando a conocer esta noticia”, declaró.

"Friends" FINAL: ¿por qué terminó realmente después de 10 temporadas? (Video: NBC) null