La esperada reunión de Friends en HBO Max se estreno el jueves y los fanáticos lograron tener una vez más reunidos a ‘Rachel’, ‘Mónica’, ‘Phoebe’, ‘Joey’, ‘Chandler’ y ‘Ross’ tras 17 años del fin de unas de las series más queridas por los televidentes a nivel mundial.

En este reencuentro, los actores no dudaron en contar detalles poco conocidos sobre los 10 años que compartieron juntos en los sets de grabaciones, así que Matt LeBlanc confesó que no todo fue color de rosa durante el trabajo, ya que en una ocasión de dislocó el brazo y lo más gracioso es que todos pensaron que era parte de la actuación.

¿Recuerdas cuando Joey se paseó por algunos episodios usando un soporte para su brazo porque, según el personaje, había estado saltando sobre la cama y se dislocó el brazo? Pues bien, lo de la cama no era cierto, pero la lesión en su brazo era más real de lo que pensamos.

LA VEZ QUE MATT LEBLANC SE DISLOCÓ EL BRAZO DE VERDAD

Lo que sucedió fue que durante la grabación del episodio “The One Where No One’s Ready”, en ese capítulo se ve a Joey y Chandler entrar por diferentes ángulos de la sala y corren hacia el sillón que esta en la sala de estar de Mónica y Rachel.

LeBlanc salta desde una distancia considerable y acaba sentándose, pero lo que no sabíamos era que justo en la grabación de esa escena el actor acabó dislocándose el hombro realmente, y por eso tuvo que pasar varios episodios con un cabestrillo para su recuperación.

La vez que Matt LeBlanc se dislocó el hombro (Foto: HBO Max)

“Dios sabe por qué tuvimos que rodarlo por cuarta vez”, dice la co-creadora de la serie Marta Kauffman.

Sin embargo, lo hicieron. Y como recuerda LeBlanc, “fui a saltar sobre la mesa de café y de alguna manera tropecé. Mis piernas se elevaron en el aire y mi hombro se salió de la cuenca“.

En ese momento, “tienen que llevarlo al hospital, así que ese fue el final de la filmación”, dice el co-creador David Crane. “No fue un episodio en el que pudiéramos rodar todas las demás escenas. Este fue el único episodio en el que solo están ellos seis, están todos en él y terminamos por esta noche “.

Por lo tanto, la lesión de Joey se incluyó en el siguiente episodio, “El del atasco”.

Joey terminó totalmente asustado tras el accidente que sufrió mientras grababa (Foto: HBO Max)

La reunión presenta imágenes en bruto reales de la lesión de LeBlanc, seguidas de un grito espeluznante que suelta después de escabullirse hacia el dormitorio de Monica. Es un momento difícil para el elenco volver a mirar 25 años después, especialmente para Courteney Cox, quien dice: “¡No quiero ver dolor!”.