Carmen Villalobos cuenta cómo es ser abuela a los 36 años en 'Sin senos sí hay paraíso 4'

Carmen Villalobos , actriz colombiana que alcanzó la fama con la producción de Telemundo, "Sin senos sí hay paraíso", regresa recargada en la cuarta temporada: “El final del paraíso”. La talentosa actriz promete que esta cuarta entrega tendrá una trama explosiva que dejará con la boca abierta a los fanáticos de la exitosa saga.

Además, Carmen Villalobos contó qué se siente ser ya abuela en la ficción y qué se le pasa por la mente al ver hoy en día imágenes de "Sin senos no hay paraíso" (2008), la telenovela que hace diez años dio inicio a la producción de Telemundo.

En una entrevista con People en Español, la actriz que da vida a Catalina Santana, personaje principal de "Sin senos sí hay paraíso" 4, dijo que siente satisfacción del deber cumplido al ver la serie.

“Soy demasiado disciplinada con mi trabajo. No hay día que no estudie o que no le aporte algo como Carmen al personaje, entonces ver que todo esto ya va por fin a ver la luz es demasiado gratificante y demasiado emocionante”, dijo al mencionado medio.

En otra parte de la conversación, Carmen Villalobos contó que se siente ser abuela en la ficción. Entre risas, la popular actriz señaló que para ella ha sido muy chistoso, y que el público le dice que parece la hermana de Mariana y no su mamá.

“Para mí ha sido un reto gigante, especialmente en esta temporada que van a ver al personaje de Mariana todavía mucho más adulto”, sostuvo a People en Español.

“Respecto al tema de la niña, de Catica ‘la chiquita’, era una dulzura, entonces para mí era como una hija, o sea realmente más que ser su abuela yo me sentía como la mamá de la niña”, agregó.

Las actrices que protagonizan "El Cartel de las Babys"

"El Cartel de las Babys" le hará la vida imposible a Catalina Santana en la cuarta entrega de "Sin Senos sí hay paraíso".

Carmen Villalobos , protagonista de “El final del paraíso” , y Gustavo Bolívar, escritor de esta historia, se han referido a la cuarta temporada y ambos han asegurado que las mujeres demostrarán que tienen todo el poder.

En esta nueva entrega, 'Catalina la Grande' debutará como jefa de la DEA en Colombia, así que tendrá mayores responsabilidades como principal enemiga del narcotráfico, pues la joven se enfrentará a los demonios que amenazan con destruirla a ella y a su familia.

Precisamente sus principales enemigas son las integrantes de la temible organización criminal denominada el “Cártel de las Babys”.

Kimberly Reyes, Stephanie Duque y Elianis Garrido son las actrices que dan vida a los personajes que integran este cartel de narcotráfico. 'La diabla', Mariana, la hija rebelde de Catalina 'La grande' y 'La demonia' le harán la vida imposible al personaje que interpreta Carmen Villalobos.

El elenco de "El final del paraíso" estuvo en Miami para presentar ante los medios de comunicación el primer capítulo de la nueva temporada, que se estrenó el 13 de agosto. El reparto se mostró emocionado y señalaron que esperan que los fans queden satisfechos con esta nueva entrega.