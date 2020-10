Los rumores de una supuesta “maldición” que afecta a los miembros del elenco y el equipo de producción de “El señor de los cielos” resurgen tras la muerte de Hila, otra integrante de la serie de Telemundo.

Esta vez, la actriz Fernanda Castillo, quien interpretó a Mónica Robles en la narcoserie, utilizó sus redes sociales para informar del fallecimiento de una querida colaboradora de la serie. Se trata de Hila, la encargada de vestuario en “ El señor de los cielos ”.

“Lo siento en el alma… Mi Hila, me quedo con lo cariñosa y linda que siempre fuiste conmigo por tantos años. Me hacías creer que tenías que arreglarle a los vestuarios porque estaba más flaca, aunque no fuera. Por hacerme sentir hermosa, gracias por tu abrazo y tu sonrisa”, escribió en su Instagram la protagonista de películas como “No manches Frida”, “Qué pena tu vida” y “Una mujer sin filtro”.

Fernanda Castillo compartió este mensaje por el fallecimiento de Hila (Foto: Instagram/ Fernanda Castillo)

LA MALDICIÓN DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

La idea de una presunta “maldición” que rodea a “El señor de los cielos” surgió entre los fans, luego de que varios actores que participaron de la serie fallecieran. Entre ellos, Sebastián Ferrat, Rafael Uribe y Luis Gerardo Rivera.

De acuerdo con información difundida por la cadena Telemundo, Sebastián Ferrat, quien dio vida al villano Juan Antonio ‘El Marcado’ durante la tercera temporada de la ficción, fue infectado por una bacteria que se albergó en su organismo tras consumir carne de cerdo en estado de descomposición.

El artista estuvo hospitalizado aproximadamente tres meses en estado grave, lamentablemente su cuerpo no resistió y falleció.

Mientras que Rafael Uribe, intérprete colombiano, falleció a los 59 años tras sufrir un paro cardíaco. De acuerdo con los medios de ese país, el intérprete dejó de existir el pasado 15 de septiembre en una clínica de Bogotá tras haber permanecido entubado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por su parte, Luis Gerardo Rivera falleció en enero de 2020 mientras ensayaba una escena de la serie “Sin miedo a la verdad”. ¿Realmente existe una maldición que rodea a “El señor de los cielos”?