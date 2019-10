La séptima temporada de “El señor de los cielos” (“The Lord of the Skies” en inglés) llegó el pasado 14 de octubre a la pantalla chica y dejó en shock a los fans de la exitosa serie de Telemundo. Esta nueva entrega reincorporó al actor Rafael Amaya como Aurelio Casillas, uno de los regresos más esperados de la TV en los últimos meses.

Los seguidores de “El señor de los cielos” esperaban con ansias el retorno de Rafael Amaya como Aurelio Casillas, luego de que el actor abandonara la ficción a mitad de la sexta temporada por problemas de salud.

Sin embargo, el primer capítulo de “El señor de los cielos” causó gran conmoción entre los fans con la sorpresiva muerte de Aurelio Casillas, pues nadie se imaginó que el regreso del actor Rafael Amaya solo sería para un capítulo.

Aurelio Casillas muere en el primer capítulo de la temporada 7. (Foto: Telemundo).

El estreno del primer capítulo estuvo lleno de tensiones, sin embargo lo más esperado por todos fue el regreso de Rafael Amaya. En la ficción, Aurelio Casillas permaneció en estado de coma, como lo venía haciendo desde la temporada pasada. Esta vez, su madre, Doña Alba Casillas (Lisa Owen), decide someterlo a un procedimiento experimental para conseguir que despierte antes de ser encontrado por sus enemigos, pero desafortunadamente murió al entrar en paro cardíaco.

Esta decisión fue rechazada por los fans de “El señor de los cielos” y, a través de las redes sociales, pidieron que el personaje que cautivó a millones de televidentes alrededor del mundo se mantenga vivo.

La salida de Rafael Amaya de “El señor de los cielos” marca, sin duda, un antes y un después en la exitosa ficción de Telemundo que encabezaba el reconocido actor mexicano desde 2013.

Con el fallecimiento de su personaje Aurelio Casillas, el intérprete de 42 años cierra uno de los ciclos más importantes de su carrera tras darle vida al famoso narcotraficante durante más de 6 años.

A raíz de la muerte del personaje de Rafael Amaya, han salido a la luz varias hipótesis e interrogantes sobre el futuro del actor y de la exitosa serie. ¿Qué pasará ahora con el intérprete mexicano? ¿Seguirá en Telemundo? ¿Qué ocurrirá en la serie?

Ante estas dudas, la productora de “El señor de los cielos”, Mariana Iskandarani, habló con La Opinión para despejar las interrogantes de los seguidores. Una de ellas, es si la historia tendrá una octava temporada tras la muerte de su personaje principal.

La productora de “El señor de los cielos” confesó que el éxito de la serie se debe al resultado de un trabajo en equipo, y que la historia tenga una séptima temporada representa un reto grande por seguir llamando la atención de la audiencia y trata de no ser repetitivos.

Sobre la muerte o salida de algunos personajes, que se ganaron el cariño del público, resulta difícil pero que son decisiones que se tienen que tomar.

“Hay que tener cuidado, porque cuando tienes siete temporadas, más allá de que uno quiera ver a ciertos personajes, puede tornarse también aburrido. Los mismos actores a veces se sienten que hasta ahí llegó su trabajo de crecimiento actoral, y que su personaje llegó hasta ahí”, dijo la productora a dicho medio.

Tal como ocurrió con la salida de la actriz Fernanda Castillo, quien interpretaba a Mónica Robles en la ficción. Su salida de la serie fue rechazada por muchos fans.

“Hay muchas decisiones que se toman conjuntas. Esta no la tomó Fer sola, ni el escritor o el canal como institución, hay un momento en el que si no lo disfrutas se ve, y nosotros no forzamos a nadie. Y sí, para poder seguir creciendo, tienes que seguir matando gente. Ante esto nosotros confiamos en la historia, y en el trabajo en equipo, lo que hacen todos desde el guión, hasta la producción”, dijo.

La pregunta más recurrente de los fans es si habrá una temporada 8 de “El señor de los cielos”. Mariana Iskandarani dejó las puertas abiertas para una siguiente entre de la popular historia.

“Yo me atrevo a decir que sí. Pero son decisiones que vienen más allá de mí, eso te lo puedo asegurar. Mi apuesta es que sí. Y eso también va a tener que ver con una aceptación por parte del público, acerca de lo que estamos contando, y nada me llenaría más de orgullo que haya una octava temporada”, finalizó.

Los nuevos capítulos de “El señor de los cielos”, producida por Argos Comunicación para Telemundo, fueron grabados en México y Grecia. La séptima temporada promete entregarnos más acción, conflictos y drama.