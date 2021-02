“Cobra Kai” tiene un elenco talentoso lleno de grandes actores que varían tanto en edad como en altura, ya que el programa se enfoca tanto en los personajes originales de la franquicia “The Karate Kid” al mismo tiempo que presenta a sus hijos y otros niños involucrados en los dojos que Johnny y Daniel traen de vuelta al valle.

Sin embargo, no muchos destacan como Tory Nichols. Ella se integró al elenco de “Cobra Kai” en la segunda temporada, mostrándose como una adolescente vengativa, agresiva, despiadada y dispuesta a hacer todo lo que esté en su poder para conseguir lo que quiera, por ello es la favorita de John Kreese.

No solo superó a casi todo el dojo de Cobra Kai, sino que también mantuvo una relación amorosa con Miguel y se convirtió en la archienemiga de Sam LaRusso. Aún así, en la tercera temporada el personaje es humanizado al mostrar su precaria condición de vida, aunque se dejó un dato importante sin resolver: el nombre de su madre.

¿Por qué “Cobra Kai” no mostró a la madre de Tory? Si no fuera un personaje importante a futuro, ella podría haber sido un fundamento poderoso para la temporada 3 del programa de como Tory ve la vida. Según una teoría de los fans, no se mostró su identidad porque sería no otra que Julie Pierce.

LA MADRE DE TORY SERÍA JULIE PIERCE EN “COBRA KAI”, SEGÚN TEORÍA

Tory Nichols podría ser la hija de Julie Pierce (Foto: Netflix)

Antes de la aparición de Ali Mills en la temporada 3 de “Cobra Kai”, muchos fans pensaban que ella sería la madre de Tory a futuro. Con la revelación de que Tory y Ali no están relacionados, eso deja la identidad de la madre de Tory abierta a todas las posibilidades para los guionistas.

“Cobra Kai” no ha revelado mucho sobre la madre de Tory, aparte de que solía ser camarera, y su tratamiento es lo que ayudó a dar forma a la visión del mundo de Tory. Se hace alusión a la vida hogareña de Tory durante la temporada 3 con el propietario acosándola mientras intenta equilibrar múltiples trabajos y el karate.

También se revela durante la temporada que la madre de Tory está enferma, y en un momento se la puede escuchar tosiendo desde el interior del apartamento. Pero, “Cobra Kai” no muestra a la madre de Tory en absoluto, lo que podría ser para preservar la revelación de un personaje importante que regresa de “Karate Kid”.

Julie Pierce aún no aparece en "Cobra Kai" (Foto: Columbia Pictures)

Al solo aludir a la madre de Tory, “Cobra Kai” incita a la especulación de que su identidad. Se ha incluido a los padres de varios de los otros niños, lo que hace que la falta de la familia de Tory sea aún más intrigante. Ahora que sabemos que Ali Mills no es la madre de Tory, hay opciones limitadas del pasado de la franquicia de Karate Kid que podrían ser la respuesta.

Alguien como Jessica Andrews de “The Karate Kid Part III” podría ser una solución, pero Julie Pierce es el personaje femenino más prominente del Miyagi-verse que aún no ha aparecido. “Cobra Kai” podría estar jugando esta revelación tan lentamente para asegurarse de que Hilary Swank pueda regresar. No hay información disponible sobre lo que le sucedió a Julie Pierce después del final de “The Next Karate Kid”.

Julie Pierce tenía los mismos problemas de carácter que Tory (Foto: Columbia Pictures)

Esto le da a “Cobra Kai” mucha libertad para dar sentido a la revelación de que ella es la madre de Tory. Varios años después de los eventos de “Karate Kid 4″, Julie podría haberse casado y formar una familia. Este matrimonio puede explicar por qué el apellido de Tory es Nichols en lugar de Pierce. Julie, que es la madre de Tory, también puede arrojar más luz sobre sus habilidades naturales de lucha.

Dado que su padre le enseñó kárate a Julie antes de que él muriera, no sería demasiado sorprendente que Julie le diera algunas lecciones a sus propios hijos. El interés de Tory en la lucha y las habilidades podría transmitirse de su madre. Las similitudes entre Julie y Tory pueden llevarse un paso más allá del simple atletismo.

“Cobra Kai” ha hecho de Tory una persona increíblemente enojada y ha dejado que esas emociones se apoderen de ella en muchas ocasiones. En muchos sentidos, la ira de Tory con el mundo es similar a lo que sintió Julie cuando Miyagi comenzó a enseñarle hace varias décadas. Julie estaba molesta por la muerte de sus padres y más tarde por la de su abuelo, y como resultado a menudo descargaba su enojo con los demás.

Sería interesante ver que Tory descubra que su madre estudió con Miyagi (Foto: Columbia Pictures)

Esto es bastante similar a lo que está pasando Tory ahora. Y aunque Miyagi finalmente pudo ayudar a Julie, Tory es otra historia. El regreso de Julie como la madre enferma de Tory también sería una forma notablemente nueva de incluir a otro personaje anterior de “Karate Kid”. La única conexión de Julie con la historia actual es ser alumno de Miyagi, al igual que Daniel, pero puede mostrar el lado opuesto de su vida.

Si bien Daniel creció para lograr un gran éxito profesional y personal, no parece que el mundo haya sido tan amable con Tory o su madre. Sería fascinante ver a otro estudiante Miyagi aplicar el mismo tipo de sabiduría en circunstancias menos que deseables, lo cual podría darle también a Tory un arco de redención que ningún otro personaje de “Cobra Kai” pueda tener al estudiar en el Miyagi-do como su madre.