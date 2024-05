Medio aburrido de la situación económica y política del país, que por lo visto no tiene visos de mejorar significativamente, esta semana decidí tomarme un descanso de los temas que normalmente cubro en mis artículos. En el Perú, y creo que también en Ecuador, es común saludar con un “buenos días con todos”. No sé a cuantos de ustedes les ocurre, pero cada vez que escucho esa forma de saludo me queda la sensación de que se está haciendo mal uso de la lengua. Es más, su uso me exaspera, aunque probablemente exagero. Decidí revisar lo que indica la Real Academia Española (RAE) al respecto y encontré que lo normal en el español, y lo lógico desde el punto de vista sintáctico, es usar “buenos días a todos”, pues “a” introduce el complemento indirecto, que expresa cuál es el destinatario de la acción. Por lo tanto, lo correcto sería un “buenos días a todos” evitando usar indebidamente la preposición “con” cuando saludamos.

Algunos también usan formas inclusivas de saludar, tal como un “buenos días con todos y todas”. La RAE indica que estos desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico, ya que cuando nos referimos a seres animados basta el uso genérico del masculino para designar a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos. Es evidente que “todos” incluye a todas las personas presentes, sean hombres o mujeres. Los que usan “todos y todas” piensan que así son más inclusivos, aunque obviamente esto no tiene nada que ver con inclusión social o de cualquier tipo. Parecería que muchos lo usan para mostrarse inclusivos ante otros, cuando más importante son las acciones y no las palabras. Peor aún es utilizar la “e”, “@” o “x” en reemplazo de la vocal “o” en nuestra comunicación escrita.

¿Por otro lado, es necesario añadir “a todos” cuando saludamos? ¿No bastaría con decir buenos días, buenas tardes o buenas noches? Es obvio que cuando saludamos a un grupo, lo estamos haciendo a todos, por lo que sería repetitivo e innecesario añadir el “a todos”. Podríamos obviarlo en el saludo sin excluir a ninguno de los presentes.

Otra curiosidad de nuestro saludo es que usamos el plural: “buenos días, buenas tardes y buenas noches”. Esto ocurre en el español, pero no en las otras lenguas derivadas del latín donde el saludo es en singular, para el día en que nos encontramos. Así tenemos good morning en inglés, bon giorno en italiano, y bom dia en portugués, donde el saludo se refiere al día en el que estamos, lo que haría más sentido. La RAE considera que si bien ambas formas, plural y singular, son correctas, es preferible emplear el plural por ser lo tradicional en nuestra lengua. Especula que el plural probablemente se originó como derivación del saludo de antaño “buenos días os de Dios”. Por sentido común el saludo debería ser por el día, pero por ser costumbre podría ser considerado mezquino no alargarlo a otros días. Así que “buenos días, buenas tardes o buenas noches” a mis lectores.

