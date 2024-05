Ha llegado un nuevo mes y, con ello, nuevos y emocionantes estrenos en las clásicas plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o HBO.

El streaming ha mostrado ser una nueva y emocionante forma de entretenimiento, con varias series a nuestra disposición de manera rápida y práctica. Aquí te mostramos cuáles son las nuevas series, además de anticipadas nuevas temporadas.









NETFLIX





Bridgerton: Tercera temporada

La exitosa serie del romance de época regresa, ahora con un enfoque en Penélope, la joven ingeniosa con una doble vida. Ahora, Penélope estará interesada en buscar marido, y tal vez llame la atención, sin querer, de uno de los jóvenes Bridgerton. Nos espera más intriga y amoríos.

Fecha de estreno: 16 de mayo





"Bridgerton". (Foto: Netflix)





Atlas

Una analista de datos se ha dedicado toda su vida a cazar a Harlan, una inteligencia artificial maligna que casi extingue a la humanidad. Para llevar a cabo con éxito su misión, deberá confiar en Smith, un programa de computadora con un pasado misterioso. Con Jennifer López en el papel principal de esta cinta.

Fecha de estreno: 24 de mayo





Atlas Shepherd deberá impedir que un robot enemigo acabe con la humanidad, para ello deberá confiar en otro robot (Foto: ASAP Entertainment / Berlanti Productions)





Eric

Durante Nueva York de los años ochenta, un padre desesperado se unirá con un policía para encontrar a su hijo pequeño desaparecido. Esta miniserie muestra cómo el dolor puede hacernos avanzar en la vida a pesar de los obstáculos que se presenten. Con Benedict Cumberbatch en el papel principal.

Fecha de estreno: 30 de mayo





"Eric". (Foto:Netflix)





DISNEY PLUS





Let It Be

La película de 1970, del director Michael Lindsay-Hogg sobre la banda de los Beatles, detalla la carrera del cuarteto en un momento decisivo de sus vidas, cuando la banda se separó. Esta película estaría disponible por primera vez en más de 50 años.

Fecha de estreno: 8 de mayo





Los Beatles. (Foto: @thebeatles)





STAR PLUS





Las Sombras Largas

Una inspectora irá a la isla de Mallorca una vez que se descubre los restos de su hermana desaparecida en una gruta. Al mismo tiempo, llegarán sus ex-amigas del colegio para una reunión, pero ninguna de ellas estará lista para la perturbadora noticia. Una serie de intriga y pánico.

Fecha de estreno: 10 de mayo





"Las sombras largas". (Foto:Star Plus)





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.