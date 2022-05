Semanas atrás, se viralizó la denuncia de un hombre de Colombia que aseguró haber recibido una “vulgaridad” tras encargar un pastel de Mickey Mouse. El fallido diseño generó burlas y memes, mientras que Maryuris Muños, la mujer que hizo la torta, recibió duras críticas, pero también apoyo.

Pastelería internacionales, un animador local y ciudadanos en general ofrecieron ayuda a la mujer. Entre ellos se encuentra el actor Rafael Caparroso, quien le brindó un taller de capacitación, el cual es dirigido por un familiar.

Fue así como el artista visitó la casa de Muños para conocerla mejor y para que comparta su versión de los hechos. Desde su vivienda, la pastelera contó que gracias a unos tíos aprendió repostería, pero que todo ha sido de manera empírica, es decir, que su trabajo se basa en la experiencia y la observación.

Asimismo, contó que el diseño del fallido pastel de Mickey Mouse se debió a que su hija, que no es repostera, intentó ayudarla al ver que ella estaba saturada de pedidos.

“Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, declaró en aquella ocasión.

Muños aseguró que, ante las quejas del cliente, le devolvió el dinero. Por ello, grande fue su sorpresa al ver que este había hecho la denuncia contra su negocio de manera pública.

“Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió”, expresó.

Tras todo el revuelo, Maryuris continuó trabajando y capacitándose gracias al apoyo de Caparroso. “Aquí estamos, cumpliendo un sueño. No hay mal que por bien no venga; aquí siempre serás bienvenida @marce_capkes, creemos en ti y sé que vas a lograr muchas cosas de la mano de los expertos”, escribió el actor.

Después de recibir el curso, la mujer decidió volver a intentar hacer el pastel de Mickey Mouse. El resultado, bastante mejor al que hizo originalmente, fue mostrado por el canal de TV local ctv barranquilla.

“Maryuris, la mujer repostera que fue duramente criticada por hacer un pudín del motivo de Mickey Mouse, volvió a hacer la torta luego de que le dictaran un pequeño curso de repostería y el resultado fue diferente”, señalaron desde la cadena.

La publicación superó los 2 mil ‘me gusta’ y se llenó de comentarios; no obstante, en esta ocasión fueron mensajes de apoyo de parte de usuarios que reconocen el esfuerzo de Maryuris por salir adelante.