El concepto del April Fool’s Day (como se le conoce al Día de los Inocentes en Estados Unidos y se celebra cada 1 de abril) parece bastante simple: haces una broma pesada y, con suerte, todos echarán a reír a carcajadas; sin embargo, para un tiktoker, esta última parte de la ecuación fue lo que terminó dejándolo sin trabajo.

De acuerdo al sitio web comicsands.com, un video viral de TikTok muestra cómo el usuario @garrison9173 le jugó una treta a su empleador por motivo de esta fecha al terminar su turno de trabajo, pero lo que no se esperaba era que este acabaría creyéndole y descubrió que ya no formaba parte de la compañía cuando se presentó la semana siguiente.

De hecho, su jefe pensó que en realidad había dimitido a la empresa e incluso había empezado el papeleo de su liquidación. En las imágenes, que a la fecha han sido reproducidas más de 2 millones de veces, los seguidores del tiktoker vieron como este se sorprendió al verlo como si nada hubiera pasado.

“Renuncié a mi trabajo el 1 de abril... y me presenté el lunes a trabajar”, se lee en el texto superpuesto del video viral de TikTok en el que se aprecia el incómodo intercambio de palabras en la oficina de su ahora exempleador. “Pensé que habías renunciado”, fue su honesta respuesta cuando quiso explicarle que había sido una broma.

“Fue por el Día de los Inocentes”, fue lo único que atinó a decir el ahora exempleado a su jefe, quien no parecía entender la situación y respondió entre risas con un “¿Qué?”. Pese a que intentó explicarle que no lo había dicho en serio, el empleador le dijo que “No” y, en efecto, ya no pertenecía más a la empresa. Resignado, acabó aceptando la decisión.

Video del tiktoker que renunció a modo de broma y su jefe se lo creyó