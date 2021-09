A Tim Hunt le llovieron insultos y fotos irónicas en redes sociales por decir que las mujeres estorbaban en el laboratorio, la semana pasada durante una conferencia científica en Corea del Sur. Aquí su defensa hecha a través del diario The Guardian.

[ACTUALIZACIÓN 3:48 PM]Los comentarios sexistas de Tim Hunt sobre la distracción que generan las mujeres en un laboratorio provocaron una ola de repuestas en redes sociales con el hashtag #DistractinglySexy y que este pida perdón públicamente, además de renunciar a su puesto en la Universidad de Londres.

Pero Tim Hunt acaba de usar como tribuna para defenderse de los insultos las páginas del diario británico The Guardian. "Me arrojaron al olvido sin ni siquiera preguntarme mi versión de los hechos", dijo el también Premio Nobel de Medicina de 2001.

Tim Hunt reconoció el error cometido al decir la semana pasada durante un conversatorio en Corea del Sur que "tres cosas ocurren cuando uno comparte laboratorio con ellas: se enamoran de uno, uno se enamora de ellas y cuando se las critica, lloran".

Pero el bioquímico británico también reclamó que el precio pagado por él y su fue "extremo e injusto".

"Me levanté y enloquecí. Estaba nervioso y algo confuso, sí, cuando hice aquellos comentarios, que, por otro lado, no tienen excusa. Pero los hice en un tono jocoso, irónico. Se oyeron unos aplausos corteses y eso fue todo. Pensé que todo estaba bien. Nadie me acusó de ser un cerdo sexista", alegó Tim Hunt.

Mary Collins, una de las más prestigiosas inmunólogas de Reino Unido y esposa de Tim Hunt, también lo defendió al insistir que su marido no es para nada sexista.

"Cuando no está viajando por trabajo, Tim se encarga de todas las compras y de cocinar. De hecho, es un gran cocinero. Nuestras hijas prefieren las comidas que él prepara a las mías. Y no es ningún viejo dinosaurio. Solo dice cosas tontas de vez en cuando", dijo Mary Collins a The Guardian.

"Lo que dijo fue increíblemente estúpido. Y puedo entender cómo, si no conoces a Tim, pudo interpretarse como algo ofensivo", agregó.

[NOTA ORIGINAL]"Tres cosas pasan cuando (las mujeres) están en un laboratorio: te enamoras de ellas, se enamoran de ti y lloran cuando las criticas". Con esa frase el ganador del Premio Nobel, Timothy Hunt, generó toda una reacción en Twitter que se volvió tendencia con el hashtag #DistractinglySexy (Tan sexy que distrae).

Pero necesitamos más contexto: Sir Richard Timothy Hunt es un bioquímico británico que estaba en una conferencia sobre periodismo científico en Corea del Sur. Ganador del Premio Nobel de Medicina, Hunt también tenía un cargo de profesor en la UCL (University College London).

Tenía. Tuvo que dimitir luego de sus declaraciones. Si bien dijo que en realidad había sido "un comentario irónico y ligero", está claro que sus comentarios fueron sexistas.

Lo mejor que podemos sacar de toda esta situación es que cientos de mujeres científicas le respondieron en Twitter:

