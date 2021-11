Sin reparo alguno, un reclutador de una empresa inmobiliaria en Inglaterra afirmó que no quería contratar a una postulante debido a que tenía algunos kilos de más. La encargada de la compañía que recluta personal, Faye Angeletta, no pudo creer lo que estaba leyendo y decidió tomar una captura para luego publicarla en LinkedIn, la cual no tardó en convertirse en viral.

Tal y como se puede ver en la captura de pantalla que se compartió en diversas redes sociales, la señora de la compañía de reclutamiento de personal consultó por la entrevista de trabajo que había tenido una chica sin esperar la respuesta discriminatoria que le dio su cliente.

“Lo único que me molesta es que no es la más delgada de las chicas que fueron entrevistadas. fue bastante desagradable”, fueron algunas de las palabras que se pudieron leer en las primeras líneas de la conversación.

Por si ello fuera poco, este sujeto, que no fue identificado para no perjudicarlo, continuó dando detalles del porqué no quería contratar a la chica en mención. “No es que yo sea alguien que discrimine por el tamaño de las personas, pero en nuestra compañía tenemos ciertos estándares. La presentación es importante para nosotros”, añadió.

Conversación que recibió Faye Angeletta al preguntar sobre una entrevista de trabajo que había tenido una chica. | Créditos: Faye Angeletta / LinkedIn.

Faye Angeletta dio más detalles sobre la foto viral

La encargada de hacer pública esta historia contó en su cuenta personal de LinkedIn que se sintió muy mal por lo que le habían dicho y tomó la decisión de contarle a la chica los comentarios que había recibido para que se aleje de cualquier posibilidad de trabajar en dicha compañía.

Del mismo modo, contó que llamó al hombre en mención para exigirle respuestas por su comentario y decirle que no quería seguir trabajando con su empresa. “Cuando lo llame me bromeaba con el peso de la chica. Le dije que ya no sería mi cliente y me colgó el teléfono diciéndome algunas groserías”, indicó.

Publicación en LinkedIn de Faye Angeletta sobre el caso