Hace algún tiempo, muchos creadores de contenido empezaron a abandonar la plataforma de YouTube para dedicarse casi por completo a las trasmisiones en directo en Twtich. Sin embargo, hoy por hoy, la red social de vídeos pasa por uno de sus mejores momentos.

Muchos jóvenes han dedicado mucho esfuerzo en sus contenidos para la plataforma, con el objetivo de convertire en estrellas de YouTube y muchos lo han conseguido.

Pero quizás ninguno ha logrado tanto éxito en billetes verde como la pequeña Nastya con su canal, quien, según Forbes, a sus 7 años logró generar 28 millones de dólares el 2021.

La pequeña, quien en realidad ses llama Anastasia Radzinskaya, es la youtuber mejor pagada de el año 2021, siendo la única mujer presente en el top 10 de la revista.

Anastasia, la pequeña rusa que radica en Estados Unidos logró generar 28 millones de dólares, logrando otra vez un puesto en la lista, pues estuvo en el puesto 7 de la lista de Forbes de 2020 y en el tercer lugar el 2019.

La popularidad de Nastya parece no tener fin y viene con una conmovedora historia de vida. La niña nació con parálisis cerebral y YouTube se ha convertido en una vía para que sus padres compartan videos de su tratamiento y progreso con la familia.

Hoy, el canal original de Nastya tiene más de 87,5 millones de suscriptores; mientras que la versión en español suma 31,6 millones.

Por otro lado, la pequeña vendió los derechos de sus clips más antiguos a la empresa Spotter, a cambio de una gran suma como anticipo, lo que es parte de la gran suma que ha generado a lo largo de sus años en YouTube, según Infobae.

A día de hoy, no se puede saber cuánto efecto tendrá esta modificación en los indicadores, pero en el caso particular de Nastya vemos un crecimiento notable no solo en lo económico, sino en las visualizaciones que mantienen sus videos.

