Christian Meier y Marisol Aguirre se convirtieron en una de las parejas preferidas del público a mediados de la década de los 90, luego de que su amor en la ficción en la telenovela peruana “Gorrión” traspasara las pantallas y se hiciera realidad. Tan fuerte era lo que sentían que llegaron al altar para jurarse amor eterno en 1995; sin embargo, después de más de 13 años de matrimonio, en 2008, se separaron en medio de la polémica.

Si bien, los medios del espectáculo informaron sobre el fin de la relación de los actores que tienen tres hijos, lo cierto es que jamás se supo con exactitud qué los llevó a acabar con su romance. Debido a que ha pasado más de una década del divorcio, te contamos qué pasó con ellos tras haber tomado la decisión de tomar caminos diferentes.

¿QUÉ PASÓ CON CHRISTIAN MEIER Y MARISOL AGUIRRE TRAS SU SEPARACIÓN?

Aparentemente, todo marchaba bien entre Marisol Aguirre y Christian Meier, pero a través de un comunicado, el galán de telenovelas y la histrión habían decidido ponerle fin a su matrimonio.

En aquel momento, se especuló que la violencia que se vivía dentro de su hogar había llevado a la actriz a separarse, información que fue descartada por ella misma. “Estoy aquí como madre de tres hijos para aclarar que todos esos titulares son falsos, Christian nunca me ha agredido. No lo he dicho nunca”, señaló en una entrevista a Magaly Medina.

Pero inmediatamente mencionó que no necesariamente se requiere de un golpe para hacer notar maltrato, sino también que la violencia psicológica podía ser más dura y cruel que recibir “una patada”, pues “no se cura fácil”.

EMPIENZAN LOS PROBLEMAS LEGALES

Mientras seguía el curso del divorcio, el tema de la manutención los llevó a tener un lío legal. Y es que el actor entabló a una demanda a Aguirre exigiéndoles que también se haga cargo de sus hijos, además de solicitar que el seguro médico de su exesposa, lo cubra ella, hecho que desató la ira de la actriz, quien se negó en varios puntos.

Fue así que se dio inicio a una batalla legal, donde la protagonista de “Gorrión” acusó a Meier de querer reducir la pensión alimenticia de sus hijos, lo que conllevaría a que dejen de tener la vida a la estaban acostumbrados como comer menos carne.

La respuesta del popular ‘Zorro’ no se hizo esperar y criticó que ella se exprese de esa manera, tomando en cuenta que en el Perú hay familias que viven con menos dinero por lo que la llamó “Conchán”, algo que molestó a su exesposa que le entabló una demanda por difamación. Él tuvo que disculparse para que retire la demanda.

Al final, el Segundo Juzgado de Paz de Chorrillos determinó que Marisol Aguirre debía aportar 2 mil soles mensuales también para sus hijos.

BRINDÓ POR SU DIVORCIO

Cuando finalmente salió su divorcio, la actriz contó que se sintió liberada. “Lo celebré mejor que el matrimonio, pues festejé tomando champán en un yate con unas amigas. En cambio, cuando me casé, no pude disfrutarlo por tantos detalles que una desea salgan bien. Además, ese mismo día estuve trabajando”, dijo al diario Trome.

Asimismo, aseguró que el término de su matrimonio no significa que haya fracasado en el amor, pues llegaría más adelante la persona indicada.

En otro momento, contó que la relación que mantiene con el padre de sus hijos es cordial. “Lo que hace más feliz a nuestros hijos es vernos bien, no podemos terminar a las patadas. Cada uno debe aprender a rehacer su vida y hacer sus cosas por separado”.

SE MUESTRAN JUNTOS CON SUS HIJOS

En la graduación de su hija se vio a los actores muy unidos, algo que hizo pensar que habría una reconciliación, que fue inmediatamente descartada. “¡Ay, no seas payasa!”, le dijo la histrión a una periodista que le consultó sobre ese tema.

“Somos papás de tres hijos. En cada evento que hay, de alguno de nuestros hijos, siempre vamos a estar juntos por el resto de nuestras vidas”, sostuvo.

Aunque al inicio de su divorcio, Marisol Aguirre y Christian Meier no tenían una buena relación, más de doce años después, las cosas han mejorado y se tratan con respeto por sus hijos.