En la más reciente edición de ‘El Gran Chef Famosos X2′, las gemelas Aguirre protagonizaron un momento lleno de emociones cuando el jurado probó el platillo que prepararon para evitar la eliminación: seco de cabrito.

Marisol Aguirre expresó su nerviosismo antes de probar el plato, comparando la situación con momentos de su infancia: “Yo me siento peor que cuando me portaba mal en el colegio y me llevaban a la dirección con los directores... estoy muy nerviosa”, confesó.

Ante la angustia de Marisol, su hermana Celine no pudo contener las lágrimas y manifestó su incapacidad para lidiar con la presión: “No puedo hablar, porque lo único que quiero es llorar y salir corriendo, no puedo trabajar bajo presión”, dijo entre sollozos.

La solidaridad entre las hermanas fue evidente, con Marisol consolando a Celine y tratando de calmarla: “Ay me vas a hacer llorar a mí, yo no quería llorar, no llores”, expresó Marisol, reconfortando a su hermana. Celine, por su parte, reveló el peso que sentía sobre sus hombros: “Yo estoy demasiado estresada, siento que la presión es demasiada para mí. Hace horas quiero llorar y salir corriendo”.

Sin embargo, la tensión se disipó cuando el jurado probó su plato. Las gemelas Aguirre fueron salvadas de la eliminación, mientras que los hermanos Cano fueron los desafortunados eliminados de la competencia.





