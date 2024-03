Sugar daddy (en español: amante mayor adinerado), podría ser un término dulce sino fuera por lo que conlleva ser uno. En pocas palabras, es cumplir caprichos como regalar dinero, objetos u ofrecer trabajo a cambio de amor o de favores sexuales.

Según la revista Forbes, un sugar daddy es un hombre mayor (entre los 35 y 50 años a más) que otorga dinero o favores a cambio de sexo o afecto aprovechándose de su poder adquisitivo o alto cargo.

¿Por qué un hombre se convierte en un sugar daddy?

La experta dice que se trata de un hombre que quiere tener el poder sobre una persona que es menor (a veces menor de edad). Es un personaje que cree que con lo material pueder ganarse una muestra de afecto desde una sonrisa hasta sexo.





¿Cuál es la mentalidad de la beneficiada?

“Es alguien que no ha tenido o no tiene supervisión. Puede darse por un tema material. Por ejemplo, si no tiene los medios económicos, accede a ese tipo de relación con este tipo de personajes a cambio de un poco de atención o de afecto. Es una persona que ha normalizado el ‘yo le doy un poco de afecto, cariño y él me da accesos materiales, quizás dinero. Tal vez no tiene acceso a estudios, trabajo y esta persona me los ofrece”, explica la especialista.





¿Es el premier un sugar daddy?

El reciente audio revelado por el programa periodístico de Panamericana demostraría que el político ofrecía un puesto público a cambio de un poco de amor. De comprobarse la veracidad de este contenido se confirmaría que Alberto Otárola es, efectivamente, un sugar daddy.

Según reveló Panorama, el premier habló de forma indecorosa con Yaziré Pinedo, dirigiéndose a ella como “amor”. Luego, Pinedo obtuvo ordenes de servicios con el Estado por S/53,000 soles.

Ante ello, el congresista no agrupado Carlos Anderson se pronunció sobre el escándalo entorno al audio del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. El parlamentario señaló que “hacer de sugar daddy con recursos del Estado” y señaló que “no es solo una falta ética sino motivo de una sanción ejemplar, de ser el caso”.

Anuncio que—en respuesta a la indignación ciudadana por los audios del Premier Otarola, presentaré una moción de interpelación ante el Congreso. Hacer de Sugar Daddy con recursos del Estado constituye no solo una falta ética sino motivo de una sanción ejemplar, de ser el caso — Carlos A. Anderson (@CarlosAnderso1) March 4, 2024





Así le rogaba Alberto Otárola a su amiga

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE OTÁROLA

Alberto Otárola (AO): ¿Y cuando te dejas ver? ¿Y cuando te veo?

Yaziré Pinedo (YP): No sé, no me siento bien.

AO: Dime pues, amor, para hablar. Tú sabes que estas molestan, joden, pero tú sabes que yo te quiero también y me da mucha pena que sientas que no.

YP: Bueno, está bien. Vale, está bien.

AO: Mañana te veo ¿Te parece? Mañana… ¿O no puedes?

YP: Mañana, pues. Mañana te veo.

AO: Escúchame, pero mándame ahorita en cuanto puedas tu cv.

YP: Ya, ahorita.

AO: Que no sea documentado ¿Ya flaca? El resumen nada más. Y está tu celular para que te llamen.

YP: Ya, está bien.

AO: Ya, mañana me invitas a almorzar ¿O salimos? ¿Qué te parece?

YP: Ok, tú me avisas. Tú eres el que tiene el tiempo limitado.

AO: Yo te aviso. Ya. Ya mi vida. ¿Me quieres?

YP: Eso no cambia, ya te he dicho.

AO: No, lo único que quiero saber es si me quieres o no.

YP: Pues sí, sí te quiero.

