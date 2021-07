Tras el anuncio de una nueva entrega de la exitosa telenovela ’'Pasión de Gavilanes’', nacieron los rumores sobre quienes seguirán en su segunda temporada. Estrenada en 2003, el programa cobró nuevamente fama gracias a que fue transmitida en plena pandemia a través de Netlfix.

Si bien se ha confirmado la presencia de algunos actores que fueron parte de la producción original, existen otros a los que aún no les llega la invitación o simplemente no desean participar en esta entrega.

Una de las actrices que se rumora no estará en el show es Zharick León, conocida por dar vida a la simpática cantante Rosario Montes, eterna rival de Sara Elizondo, quien recibe una bala propinada por Navarro, cuando este quería atacar al menor de los Reyes.

¿POR QUÉ ZHARICK LEÓN NO SEGUIRÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA?

Fuentes directas aseguran que el personaje interpretado por Zharick León no continuará en el show por qué su música no formará parte de este. Según los rumores, la canciones que sonarán esta vez serán del género de reggaetón; lo que no es afín al personaje de Rosario Montes. Esta noticia causó gran descontento en los fans, pues la música de la cantante era un gran distintivo del programa.

¿QUIÉNES MÁS NO PARTICIPARÁN?

Otra de las bajas en la nueva secuela es la actriz Lady Noriega, quien interpretaba a la popular Pepita, una de las cantantes que deslumbraba con su voz a todo el público del bar en el que tuvieron lugar importantes acontecimientos del programa.

“Me tienen seca porque en todas mis redes sociales me lo preguntan, en la calle (...) tiene que ver con ‘Pasión de Gavilanes’ y mi personaje, que todo el mundo ama por alegre, buena amiga, explosiva, y que siempre voy a llevar en mi corazón. La gente amó a Pepita Ronderos pero, tristemente, les tengo la noticia de que no va en la segunda temporada”, comentó Noriega.

Un personaje querido que tampoco seguirá es el de Libia Reyes. La actriz que le dio vida, Ana Lucía Domínguez, compartió en su Instagram que no hará parte de esta entrega por que se encuentra trabajando en otro proyecto importante: “No, estoy grabando otra serie para Netflix (...) pronto les contaré de qué se trata”.

Finalmente, el actor radicado en Europa, Michel Brown (Franco Reyes), dijo en una entrevista a un programa español que no participará de la segunda temporada y espera que los que sí lo hagan estén emocionados por el reencuentro.

¿QUIÉNES NO FUERON CONVOCADAS?

Una de las primeras actrices que declaró no haber recibido ninguna invitación para regresar a la novela fue Lorena Meritano, conocida por su papel como Dinora Rosales. Por otro lado, Danna García, quien encarnó a Norma Elizondo, reveló haberse comunicado con Telemundo al inicio, pero después no han vuelto a tener contacto.