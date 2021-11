¿Que le pasó a Lorena Meritano? La artista argentina alcanzó la fama con su papel de Dinora en “Pasión de gavilanes”, la exitosa telenovela que ahora tendrá su temporada 2. Si bien ahora ella no ha descartado su participación en la secuela que saldrá en Telemundo, la artista sí contó una de las experiencias más terribles que le tocó vivir antes de llegar a convertirse en actriz.

La también presentadora de televisión tiene 51 años y ha dejado atrás los estereotipos de belleza que es uno de los mandatos para triunfar en la televisión. Ella, desde sus redes sociales, ha enviado un mensaje de empoderamiento, de aceptar el cuerpo, sobre todo después de superar el cáncer con la extirpación de senos.

“Hoy tengo 51 años, no soy modelo, no vivo de mi cuerpo, me amo, me cuido y me acepto cómo soy. A querernos más y mandar más a la mierda todos los mandatos que nos llevaron a enfermarnos y sufrir tanto”, manifestó en su extenso texto publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Además, acompañó su reflexión con una fotografía donde aparece sin maquillaje ni filtros. Pero, sobre todo, detalló el momento terrible que le tocó vivir a temprana edad, antes de llegar a hacer una carrera en la actuación.

¿QUÉ ATRAVESÓ LORENA MERITANO ANTES DE SER ACTRIZ?

Lorena Meritano, la recordada villana Dinora de “Pasión de gavilanes”, contó en su cuenta oficial en Instagram que debió pasar por el infierno de acomodarse a los estándares de belleza, lo que le trajo serios problemas en su organismo y a nivel emocional.

“Me pasé muchos años de mi vida luchando contra mi ansiedad y acelere y en los momentos de crisis atragantándome de comida haciéndome daño y en otros haciendo dietas insanas y sintiéndome horrible”, explicó.

Detalló que publicará un libro para contar cómo fue su experiencia en esa “época de mier...”, cuando era modelo y empezó muy joven en la industria, con tan solo 15 años. La publicación ha superado los 25 mil likes y sus seguidores le han escrito mensajes de felicitaciones y agradecimientos por la potente reflexión.

¿DE QUÉ TRATA “PASIÓN DE GAVILANES 2″?

Cerca de 20 años después, los Reyes y las Elizondo se han unido más y formado una gran familia, pero cuando todo parece marchar a la perfección algo parece empañar su felicidad. Resulta que la nueva entrega comenzará con un trágico suceso: un crimen remecerá la tranquilidad de todos.

La muerte de un profesor apunta como culpables a los hijos de una de las entrañables parejas; esto desencadenará en una serie de eventos en la que los jóvenes tratarán de demostrar su inocencia, poniendo a prueba los vínculos de la familia, aunque estos se verán afectados.

¿QUIÉNES ESTARÁN EN LA SEGUNDA TEMPORADA?

A pesar de que la cadena hispana televisiva aún no ha confirmado al elenco de “Pasión de gavilanes 2″, los seguidores de esta producción esperan ver los rostros originales de los actores.

Entre 2002 y 2003, tuvimos en las pantallas a Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss como Norma, Jimena y Sarita Elizondo respectivamente; y a Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista y Michael Brown en los papeles de Juan, Óscar y Franco Reyes en el mismo orden.

Como se sabe, esta primera versión de Telemundo fue una adaptación de “Las Aguas Mansas”, una telenovela de época. Tanto fue el éxito de “Pasión de gavilanes”, que incluía un tono más sensual, que se hicieron nuevos remakes; una de ellas fue la que lanzó Televisa en 2008 bajo el nombre de “Fuego en la sangre”, así como otras más.

