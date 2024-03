La actriz Lorena Meritano habló sobre su breve, pero tormentosa relación que vivió junto a Yolanda Andrade, a quien señala de haber sido su agresora en más de una oportunidad. Los detalles los brindó en una entrevista que concedió para el podcast ‘El Minuto que Cambió mi Destino’.

“Era una época de Yolanda, que gracias a Dios hoy en día está recuperada. No la vi con ninguna sustancia, no nada, la verdad. Compartíamos té de canela, yo no tomaba alcohol. Pero si era una época de ella con un carácter dominante y, tal vez, hacia cosas que no estaban bien, pero se ha recuperado y eso es lo importante. Le mentí, le dije que iba con mi comadre a Valle de Bravo, en realidad me fui con un chico”, narró la actriz argentina.

“Viene entrando la Yolanda con Martha y su amigo, que no me acuerdo el nombre, que eran sus dos cuates, casi me muero. La veo entrado cual capo de Pablo Escobar, como Griselda, encabronada”, agregó.

“La verdad fue un momento muy violento ahí. Ella me jaló de los pelos. Me dijo ‘te trato como una reina y tú, no sé qué’. Yo quieta, ella me jaló de los pelos, me pegó un cachetazo y la miré. Ella me llega aquí (el seno). La miré y le dije ‘¿terminaste? Me jaló, me cacheteó y me fui”, recordó Meritano.

Pese a estos incidentes, la actriz, recordada por su papel en novelas como ‘Pasión de Gavilanes’ y ‘Amas de casa desesperadas’, rescató que ambas ya pudieron conversar y recuperar la amistad que alguna vez las unió.

