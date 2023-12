El ambiente musical independiente de Perú pasa por un gran momento, pues muchos artistas nacionales vienen emergiendo con sus propuestas y se abren paso al plano internacional. Este es el caso de Wan, grupo de indie rock, que ha lanzado este año dos canciones y anuncia su primer álbum, el cual prometen que será muy emocional, combinando el indie tradicional con un mensaje de esperanza y optimismo.

Perú21 tuvo una amena entrevista con la vocalista de la banda, Mariana Devoto, y su baterista, Christopher Farfán, quienes nos contaron algunos detalles de la historia del grupo, el cual completan Christian Rebagliati y Sergio González.

No solo han firmado con Warner Chappell Music, colocando uno de sus singles en una producción de Amazon Prime, sino que han trabajado bajo la producción de Jordan Lawlor, guitarrista de la mítica banda francesa M83. Además, entre otros proyectos, le han puesto fecha al lanzamiento de su primer disco.

¿Cómo nace la banda?

Christopher Farfán: Esto arrancó en 2019, como un proceso de catarsis mío, de hacer música. Yo no canto y tenía un montón de canciones y por cosas del destino, me encontré con Mariana después de diez años. Yo tocaba con otra banda que necesitaba una cantante para ese día y se lo propuse porque hace años vi un video de ella cantando, algo que era nuevo para mí y bueno, se mandó con todo. Tocamos esa fecha y le hice escuchar las demos de lo que estaba haciendo y ahí inició todo. Arrancamos los dos, luego se integran Christian (Rebagliati) y Sergio (González).

Mariana Devoto: Yo tomaba fotos, nunca se me había pasado por la cabeza hacer música, era un sueño bien irreal para mí, y para acercarme a ello, un amigo era vocalista de una banda de Chris, y les propuse tomarle fotos, solo por amor al arte, y ahí nos conocimos, hace como 12 años. Siempre he sido muy tímida, yo cantaba en la ducha si es que no había nadie en la casa solamente, no había forma de que lo haga frente a alguien pero siempre me ha encantado. Pero uno con los años va cambiando y pasé por una época en la que dije “a todo lo que me da miedo, pero me gustaría hacer, le voy a decir que sí”, y de hecho una de las canciones que tenemos trata de eso.





¿Mariana inició su carrera en la banda?

Mariana Devoto: Cuando empezamos a grabar en mi casa, lo mandaba al jardín, cuando tenía que cantar, porque me daba vergüenza. Tuvieron que quitarme la timidez a cachetadas (risas).

Christopher Farfán: El proceso ha sido bacán, el verla crecer. Yo buscaba un poco eso en la persona que cante en la banda, porque tengo muchos años en la música y conozco muchas voces en el medio, y me gusta trabajar con alguien nuevo, que va descubriendo su voz, que no tiene ningún preseteo anterior, es mucho más puro, está cero contaminada, aunque recién se está contaminando con nosotros (risas). Ella ha crecido un montón, desde el inicio hasta ahora.

¿Cómo eligen el nombre?

Christopher Farfán: Viene de We are nothing, “no somos nada”, es un reflejo lo que somos en general, si lo extrapolamos a la inmensidad del universo, no somos nada. También iba con el hecho de que nadie nos conocía, queríamos que todo fluya, aunque la pandemia cambió los planes. La banda se llamaría We Are Nothing, pero a Mariana le encantaba Wan.

Mariana Devoto: Dato curioso, en japonés, Wan significa persona pálida, una razón por la cual me hacían bullying en el grupo (risas).





¿Cómo decidieron usar el inglés para su música?

Christopher Farfán: Fue a la hora de componer, de crear las canciones y su melodía, era mucho más natural buscar las palabras que estén acorde a la música. En español es muy linda la música, pero en indie suena un poco raro, ya lo experimentamos antes, es más complicado. El nicho, además, para la música que hacemos nosotros, es muy pequeño en español, y bueno, optamos por usar el inglés y nos está yendo bastante bien.

Mariana Devoto: Yo crecí con la música que escuchaba mi madre, fan de The Beatles, tenía todos sus discos y siempre tuve el gusto por la música en inglés, más por el lado del rock. Entonces cuando vimos el tema de la letra, me fluyó más del inglés y coincidió en una etapa en la que era profesora en un colegio y enseñaba en inglés, así que tenía toda la onda del idioma.





¿Cómo fue trabajar con Jordan Lawlor?

Mariana Devoto: Una de mis bandas favoritas es M83. Cuando Chris me contó que había hecho el contacto y Lawlor nos iba a producir, tuve una pequeña crisis existencial de quinceañera y después lo conocimos y fuimos a grabar allá, nos llevamos bien desde el primer momento, lo hicimos tomar pisco sour (risas). Es una persona talentosa que hace música y que le gustó lo que estábamos haciendo y fue un honor, de hecho, algo lindo.

Christopher Farfán: Fue lindo porque M83 fue una parte de mi vida que tuvo mucho influencia, porque vengo de tocar mucha música instrumental desde mis pininos, y tengo mucho de eso cuando compongo, más allá de lo que la letra te diga, la música también transmite, ahí coincidí con Jordan. Desde el lado de productor, aprendí mucho de él, tuvimos una química instantánea, deseamos volver a trabajar en el futuro, porque forjamos una amistad también.

Jordan Lawlor estuvo detrás de 'Run', el single de Wan.

¿Cómo fue el debut de Mariana en los escenarios?

Mariana Devoto: Fue en el Festival Lima, en una fecha donde tocaron Rubytates de México entre otras bandas, nosotros abrimos. En el público estaba mi hermano y su mejor amigo (risas), fue chévere, demasiado emocionante, aunque me olvidé un poco las letras que yo he escrito, pero muy emocionante, siempre nutriéndome de las tocadas, ya me ha gritado una monja.

Christopher Farfán: Nos bajaron del escenario, sí.





¿Por qué?

Christopher Farfán: Estábamos tocando en un colegio y parece que la producción había fallado con los horarios, se les había corrido todo y tenían un tema con el permiso hasta cierta hora y bueno, una monja súper diplomática se acercó de manera muy educada a gritarnos y decirnos que paremos y cortemos el concierto. Esto en el colegio en el que yo estudié, me remitió a mi niñez (risas). Son cosas que pasan.

Mariana Devoto: Bueno, yo ya pasé la experiencia del público negativo, pero lo tomé muy bien, le dije “gracias, que Dios te bendiga” (risas). Son experiencias.

¿Qué se viene para Wan en el futuro?

Christopher Farfán: Tenemos dos canciones ya en el aire. En enero vamos a tocar en Ámsterdam y tenemos una sesión en vivo en Radio Benelux, nos invitaron a tocar. El 20 de enero sacamos el disco, lo tenemos listo, pero hay detalles que afinar para lanzarlo. Para marzo tenemos una invitación a tocar en Nueva York. Otra cosa que pasó con la banda fue que firmamos con Warner Chapell, y ellos se encargan de manejar la música en el tema de licencias y sincros, nos consiguieron una en una serie de Amazon Prime y para 2024 hay una estrategia con ellos para meter nuestra música en series y películas de afuera, estamos en ese camino.





¿Qué podemos esperar de esta producción?

Christopher Farfán: El disco tiene dos interpretaciones, la de Mariana y la mía. Hemos pasado por momentos distintos, pero creo que coincidimos en un montón de cosas, es súper emocional, hemo intentado sincronizar las sensaciones que tenía al crear la música cuando ella plasmaba la letra, cada uno dio lo que tenía dentro, el proceso hizo que la amistad se fortaleciera, porque esto es un proceso muy personal.





Para concluir ¿qué es la música para ustedes?

Christopher Farfán: Es mi vida, mi medicina, es todo, de eso vivo y lo haré hasta que ya no pueda. Seguiré tocando hasta que el cuerpo me dé. Sinceramente, no me veo haciendo otra cosa.

Mariana Devoto: Para mí, desde chica, ha sido un espacio seguro. Muchas veces hay momentos en los que uno no sabe qué está sintiendo, o no llega a entenderse del todo y, a veces, hay música con la que conectas y te ayuda a sentir y decir lo que no puedes. Ha pasado que alguna canción me hizo darme cuenta que siento algo que no sabía que sentía, para mí es mágico.





