Suit Palmera, una de los grupos más representativos del indie rock peruano, viene pasando fronteras en el ambiente musical, pues uno de sus más reconocidos singles ha sido parte de la banda sonora de una conocida película mexicana, abriéndose paso así en la escena internacional.

Y es que el tema “Adiós” fue parte de la cinta ‘Dime lo que quieres (de verdad)’, emitida por la plataforma de streaming Vix Original. Cabe recordar que no han sido los únicos peruanos en esta producción, pues el director fue Bruno Ascenzo, además de ser Stephanie Cayo una de las actrices principales, acompañada de artistas de la talla de Tony Dalton, Angie Cepeda, Manolo Cardona, Diego Torres, entre otros.

Perú21 conversó con dos de los integrantes de la banda, Juanpablo del Águila, ex integrante de Libido, y Maicol Vera, quien es la voz de Suit Palmera, para brindarnos más detalles sobre el grupo revelación en su género.

¿Cómo surge Suit Palmera?

Maicol Vera: Suit Palmera surge por una idea que tuve de armar una banda, ya conocía a Michael Salguero y decidimos formarla con un estilo dulce, más cuajado y, bueno, en el trayecto teníamos otro nombre, y fuimos buscando integrantes. En su momento, fuimos rotando nombres y quedamos con Suit Palmera porque nos gustaba que fuera un nombre fresco y a la vez elegante, y como dice su nombre Suit Palmera que significa traje y es por decir que somos una palmera elegante.

¿Qué influencias tuvieron para la banda?

Juanpablo del Águila: Bueno el tema de las influencias ha sido bien interesante porque cada uno tiene su banda favorita, su artista favorito, su música favorita, sus temas favoritos; en el caso de nosotros fue como que nos encontramos en realidad, llegamos como que de diferentes influencias, pero hemos ido acercándonos y hemos hecho esto.

Creo que la influencia en sí, la esencia de nuestra influencia viene del indie pop contemporáneo, algo que está surgiendo y a nosotros nos ha gustado bastante esta gran movida, sobre todo en los países donde hay más industria como Argentina, México; y nos ha ido influenciando bastante, sobre todo porque a muchos de nosotros también nos gusta la música de los 80′s, el new wave y cosas más electro, pero también nos gusta la nueva ola de los 70′s, la latina, italiana, española, francesa, hasta japonesa; y nos hemos ido envolviendo de muchas corrientes de las cuales hemos agarrado, hemos hecho un Frankenstein; y también de lo que sale de nosotros.





¿Qué bandas o cantantes peruanos son sus favoritos?

Juanpablo del Águila: al ser un poco más melómano, escuchar muchos géneros musicales es difícil encontrar un artista o una banda en especial. Sin embargo, creo que como banda tendría unas tres, una de ellas, algo más underground, es Catervas, que no sé si seguirán tocando. Autobús, de las pioneras de la movida independiente del nuevo milenio, y la tercera es Suit Palmera (risas). En cuanto a cantantes, sin lugar a dudas, al haber estado en la banda por muchos años, más que tener la mejor voz del Perú, sino que la más reconocida, al toque la vas a sacar, es Salim Vera, de Libido.

Maicol Vera: Yo no solía escuchar mucha música peruana sinceramente, aunque la primera banda que escuché fue Libido, por mi hermano, pero esto me abrió el horizonte. Siempre me pareció que las bandas de afuera tenían alguna cosa que las de aquí no tenían, por eso tenía esa tendencia, pero en la actualidad hay bandas muy buenas a mi gusto, no serían mis favoritas, pero me gusta escucharlas. Son: Infiltrados de Marte, de Chiclayo, Red Cadilac, que son nuevos, Plastical People, que también tienen buenas bandas y la más representativa de Perú, Libido, y como dijo Juanpablo, Salim Vera también entra en parte de mis rangos vocales, al menos de cantar fuerte y con el pecho, es una de las voces prodigio del Perú.





¿Cómo toman ser incluidos en producciones cinematográficas?

Juanpablo del Águila: Nuestra primera participación fue con la cinta ‘Igualita a mí', de Carlos Alcántara, de Tondero, fue una emoción tener esta oportunidad de mostrar, no solo a nuestro público objetivo, sino a las masas, para que escuche toda la gente nuestra música. Estuvimos en el avant premier, la gente nos miraba como “¿quiénes son estos brothers?”, cuando estábamos en la alfombra con todos los actores y nosotros bien campechanos, nos mostramos como somos y la gente se interesó en nosotros y fue la gran oportunidad, porque salimos en la primera escena de la película, lo primero que escucharon en la película, nuestra canción, fue muy emocionante. Lo de la nueva película internacional también fue emocionante, aunque era una sorpresa, porque nuestro manager la tenía guardada. Es un gran paso y una gran forma de exponer nuestra música, abrir más horizontes, nos hizo muy felices estar en estos dos proyectos.

¿Qué es la música para ustedes?

Maicol Vera: Para mí, es una vivencia, un arte, una cultura, es todo, todo por lo que he apostado desde el colegio, porque no me he dedicado a otra cosa, obvio que tengo otros trabajos extras, pero siempre enrolado a la música. Es vida, sin ella no creo que tendría cómo vivir, es mi elixir de la vida.

Juanpablo del Águila: Para mí, podría decir que tiene las dos AR, un ARte, es universal e histórico y sin igual, y la AR de ARma, que sirve para atacar y defenderse. La puedes usar para contestar a alguien, algo o algún sistema, lo que sea, pero también sirve para protegerte, de llenarte de cosas positivas, de esperanza, para crear y salir del fondo, para ser feliz, para todas esas cosas. El privilegio que tenemos como cantantes es que no la vivimos desde afuera, estamos dentro de la música. Es lindo tenerlo en cuenta porque somos parte de este lindo círculo luchando contra muchos obstáculos, porque nos gusta, es parte de nuestra vida y nunca saldrá de nosotros. Debe haber una persona en un millón que diga que no le gusta la música. Formar parte de esto es muy gratificante y darle todo es lo mínimo que le puedo dar a la música por todo lo que ha hecho por mí.