¡Increíble! Paul McCartney anunció que The Beatles lanzará un último tema este año y que se está realizando con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA). Se extrajo la voz del fallecido integrante John Lennon y la IA ha colaborado con purificarla para mezclarla luego con la grabación.

“Hemos hecho la que será la última grabación de The Beatles, era una maqueta de John, a partir de la cual hemos trabajado. Acabamos de terminarla y saldrá este año”, declaró McCartney a Radio 4.

El tema sería ‘Now and Then’, una composición de Lennon de 1978 que varias veces se pensó grabar. Sin embargo, Paul comentó que su compañero musical George Harrison calificó la canción como “basura” desanimando a la banda: ”A George no le gustaba. The Beatles siendo demócratas, no la hicimos”.

Tras la muerte de Lennon en 1980, su esposa Yoko Ono le entregó un año después un demo a McCartney que contenía la canción. El cassete estaba rotulado con la frase ‘Para Paul’, de acuerdo con la BBC.

A partir de ahí, ‘Now and Then’ fue considerada por los músicos e incluso se barajó para formar parte de una recopilación de la banda en 1995, pero sin éxito. Sin embargo, gracias a la IA, Paul sostiene que por fin este tema verá la luz.





