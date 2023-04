‘Tete’ Novoa, reconocido músico de rock, vuelve al Perú para presentar su último disco ‘Historia que cantar’. Además, firmará autógrafos a sus seguidores peruanos el próximo domingo 21 de mayo en el local Amankaya, ubicado Av. 28 de Julio 562 en el distrito de Miraflores .

En entrevista con Perú21, el cantante y amante del heavy metal, quien ha prestado su voz a grandes bandas como Saratoga y Mägo de Oz, confiesa que detrás de la coraza de un metalero convencional existe un hombre sensible, amante de los animales y el deporte.

El artista, que compagina su carrera artística de solista en diversas bandas, ha sido proclamado como el mejor vocalista de rock en España por la reconocida revista La Heavy. Ahora, inicia su gira promocional por Latinoamérica para presentar su último disco llamado ‘Historia que cantar’, y el Perú no es ajeno a ella, debido a que ‘Tete’ tiene raíces peruanas.

“Le dije a mi manager que no me quería olvidar de Perú, ya que es un país en donde tengo mucha conexión familiar. Es un país donde quiero trabajar mucho con mi música”, expresa.

“Tengo raíces peruanas, pero nací en Madrid”

Servando José Novoa Balaguer, mejor conocido como ‘Tete’ Novoa, es hijo de padre peruano y madre española. Se inició en el rock desde muy joven y pese a que su familia estaba más vinculada al área de salud, siempre recibió su apoyo.

“Mi papá es peruano, nació en Chepén. Mi nombre es por el abuelo materno, que era de España, zona sur de Andalucía, y era odontólogo. Mi papá vino muy joven a España y estudió Medicina, era cirujano cardiovascular. Él fue a estudiar a Sevilla y ahí conoció a mi madre, que estudiaba enfermería. Ahí iniciaron una relación y yo nací en Madrid. Tengo raíces peruanas, pero nací en Madrid”, revela el músico.

Pininos en el rock

‘Tete’ comenzó en la música como hobby, sin imaginar el futuro que le esperaba. “Primero me dediqué a la música de forma amateur, con amigos de mi ciudad decidimos formar una banda y hacer versiones de Iron Maiden, Metallica, AC/DC”, señala.

La banda que había formado junto a sus amigos comenzó a cosechar resultados, por lo que su nombre empezó a hacerse más conocido y en el momento menos esperado llegó la oportunidad de ser parte de la banda Saratoga.

“Emprendimos un hobby musical y empezamos hacer conciertos pequeñitos por la zona de Madrid y veíamos que poquito a poquito la cosa iba convirtiéndose más seria hasta que llegó un momento en que firmamos un contrato discográfico con una compañía, pero en ese momento Saratoga deshizo su formación que era con Leo Jiménez y Geo Ramiro, y tuve la oportunidad de dar el gran salto y entrar como cantante profesional. En el 2007, fue el inicio de mi carrera”, detalla el rockero.

“El primer concierto que tuve con Saratoga fue en el festival Viña Rock, que era para unas 30 mil personas. Pasé de estar tocando para 50 personas con mi banda a lanzarme a festivales a lo bestia”, agrega.

"El primer concierto que tuve con Saratoga fue en el festival Viña Rock, que era para unas 30 mil personas".

“Quiero que mi música recorra todos los rincones del Perú”

El vocalista de rock visitará nuestro país en el mes de mayo para presentar su disco ‘Historia que cantar’ y firmar autógrafos a sus fanáticos peruanos. “Nosotros vamos a llevar el disco porque quiero que mi música recorra todos los rincones del Perú, para que al final del año se pueda hacer varios conciertos por el país”, anuncia.

“Empiezo la gira presencial en Bogotá, luego voy a Perú, luego a Quito y de ahí a México para abrir un concierto con Mägo de Oz. Esta ‘girita’ va a estar muy intensa, pero es importante que los fans te vean y que personalmente les entregues tus discos y decir ‘si te gusta, nos vemos en final del año’”, comenta.

“Ha sido apasionante trabajar con ellos (Mägo de Oz)”

“Yo les llevo siguiendo desde hace un montón de tiempo como fan, por lo que realmente ha sido apasionante trabajar con ellos. El hecho de estar como cantante principal y poder cantar con la banda canciones que llevo escuchando hace un montón de tiempo es bestial”, manifiesta.

-¿Abrirás el concierto de Mägo de Oz con tu último disco en México?

Yo estaré colaborando con ellos, pero también les dije que yo quiero abrir esos conciertos presentando mi disco (‘Historia que cantar’) con mi banda, así que voy a tener la oportunidad de hacerlo en sus dos eventos, en la Ciudad de México y Monterrey.

-¿Qué significa para ti el disco ‘Historia que cantar’?

Es mi vida, es mi historia solitaria aparte de mi carrera en Saratoga, que estoy súper contento con mis compañeros. Tiene un toque más personal, son sentimientos como el título lo dice ‘Historias que cantar’ a las personas que tienen tiempo para escuchar tus canciones.

Incluso, se nos ocurrió acompañar este disco con una serie en YouTube, donde cada canción tiene su capítulo. Además, ya he presentado mi cuarto capítulo del tercer single que se llama ‘Seremos tú y yo’, que es un capítulo muy emocionante porque es una canción que le escribí a mi perro. Tenía un dóberman que se llamaban Batman que murió hace años.

Es un capítulo súper emotivo que va a conectar y va a empatizar con las personas que aman a los animales.

‘Seremos tú y yo’ es una canción que escribió para su perro 'Batman'.

-Detrás de tu personificación como rockero tienes tu lado sensible

En el escenario debemos hacer nuestro papel de rockeros, pero abajo somos personas comunes. Yo soy una persona muy sencilla, amante de los animales y el deporte. Creo que eso te ayuda a conectar mucho más con los fans. Como dice el coro de la canción ‘Somos’, somos salvajes al anochecer y sensibles al amanecer.

-Eres considerado uno de los mejores vocalistas de rock en España por la revista La Heavy

Yo creo es el resultado de un trabajo de años, las cosas no te las regalan. Tienes que demostrar tu casta y hacerte creíble con un sonido personal. Yo soy ‘Tete’ de Saratoga, pero también tengo un estilo personal y esto es lo sé hacer.

Es el resultado de estar todo el día trabajando y recorriendo kilómetros por España y Latinoamérica, que a veces es bastante duro porque es viajar mucho y te pierdes eventos familiares.





-¿Alguna vez te cansaste de la música?

Te cansas de las giras, pero en la música lo principal que te tiene que mover es la ilusión, en el momento en que pierdes la ilusión, estás perdido. En el momento que no tenga ilusión en estar encima del escenario sencillamente no estaré y me dedicaré a otra cosa. Todavía me encuentro con un buen nivel vocal y considero que estoy en mi mejor momento.