Una cuenta de Instagram dedicada al legendario cantante del grupo británico Queen, Freddie Mercury , publicó las últimas fotografías en las que este apareció antes de morir a causa de una bronconeumonía complicada por el Sida.

Las imágenes, captadas por su pareja sentimental, Jim Hutton, muestran a la estrella de rock posando sonriente en el jardín de su casa en Kensington, llamada Garden Lodge. Estas fotografías fueron tomadas el 28 de agosto de 1991, siendo las últimas conocidas de Mercury antes de morir, el 24 de noviembre de ese mismo año.

“Ese verano Freddie posó para una cámara por última vez, la mía. Sucedió así. Estaba en el jardín fotografiando algunas de las flores en plena floración y Freddie caminó hacia mí. Entrené la lente. Quería que retrocediera un poco para que no sea un primer plano. Luego posó mientras yo tomaba cuatro fotos, y logré sacarle una sonrisa para cada una. Estaba tan pálido y dibujado que sabía que no se veía lo mejor posible, pero no me importó; de todas las fotos que tengo de Freddie, esas son las que más amo”, reveló Jim Hutton, según se lee en la publicación de Instagram.

Freddie aparece en una de las fotografías de pie junto a uno de sus amados gatos y en la otra agachado entre las flores de su jardín. Pese a la delgadez y apariencia demacrada producto de su enfermedad, no dudó en esbozar una sonrisa.

Como se recuerda, la leyenda del rock falleció a la edad de 45 años, dejando un legado que sigue vivo en sus millones de fans en todo el mundo, quienes hasta el día de hoy recuerdan con nostalgia su música y principalmente su prodigiosa voz.