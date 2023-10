‘Si ayer fuera hoy’ es el nombre de la exitosa gira mundial de la banda colombiana Morat, que se presentará en Lima el 8 de noviembre. Llegan de vuelta al Perú tras recorrer los Estados Unidos y Europa. El show en nuestra capital será en el nuevo Multiespacio Costa 21, ubicado frente al mar de San Miguel.

El tour mundial de los colombianos de Morat viene llenando todos los recintos donde han presentado su cuarto álbum de estudio. Es así que la banda integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas vuelve a nuestro país para presentar temas como: “Feo”, “Nunca volvieron” y “Someone I used to know”, canciones que ya se posicionaron entre sus fans y llevan millones de visitas en todas las plataformas de streaming.

Tras su paso por Perú, la banda ha anunciado que el Si ayer fuera hoy Tour continuará en 2024, y las primeras fechas incluirán un paso por los Estados Unidos, que tendrá un total de 16 fechas entre enero y febrero del próximo año. Así lo dio a conocer la propia banda en sus redes sociales, confirmando presentaciones en Rosemont (Illinois) Boston, Nueva York, Washington, Charlotte, Orlando, Miami, Houston, Irving (Texas), San Antonio, Hidalgo, El Paso, Salt Lake City, San José (California) San Diego y un cierre en Los Ángeles.

El concierto de esta reconocida agrupación se llevará a cabo en el Multiespacio Costa 21, un recinto que contará con 1500 estacionamientos, efectivos policiales, 3 accesos, 7 salidas y dos accesos para los puentes. Existen muchas rutas para llegar a este local: a pie, en auto o por transporte público. Todo esto garantiza una experiencia completa en este esperado show.

Las entradas están a la venta en Joinnus.com.