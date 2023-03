Los integrantes de BTS continúan trabajando y presentando su música en solitario después que en junio del 2022 anunciarán una pausa musical hasta el 2025 para cumplir con sus proyectos personales y con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

‘Face’, es el nombre del primer álbum de Park Jimin de 27 años y se ha convertido en el primero en la historia de Hanteo, uno de las más reconocidos sistemas de verificación de compra de albumes musicales, en sobrepasar el millón de copias físicas vendidas en su primer día de ventas.

‘Like crazy’, es el sencillo oficial de ‘Face’, el cual se estrenó al momento que todo el álbum fue presentado.

La canción transmite los sentimientos de escapar de la realidad para evitar el dolor, en el videoclip se ve a un Jimin luchando y buscando o huyendo de alguien. Jimin dijo que la inspiración es precisamente la película del 2011 con el mismo nombre protagonizada por Felicity Jones y Anton Yelchin.

Mira el videoclip de ‘Like crazy’

El primer sencillo que fue una canción de prelanzamiento del álbum se llamó: ‘Set Me Free Pt. 2′,es una melodía con influencia hip hop, la letra de la canción habla de “liberación” y “silenciar a sus críticos”, el videoclip el cual ahora supera los 40 millones de reproducciones en YouTube, tiene una serie de mensajes tanto en la coreografía como en la locación circular.

Mira el videoclip de ‘Set me free Pt. 2′

El álbum tiene 6 canciones: Face-off, Interlude: Drive; Like crazy, Alone; Set me free Pt. 2 y Letter, la cual solo se puede escuchar en la versión física del álbum. En esta última Jungkook el menor de los integrantes BTS hace los coros, lo cual ha emocionado mucho a las fans, así como saber que RM el líder de BTS es coautor de 3 de las canciones de ‘Face’.

Jimin ha dicho que esta estaba nervioso por su debut en solitario dijo: “No quiero ser una vergüenza para mis compañeros. Quiero ser un miembro orgulloso de BTS”. Jimin tendrá unos días muy ocupados debido a la promoción del álbum. Previo al lanzamiento oficial debido a la diferencia horaria, estuvo en una entrevista grabada con Jimmy Fallon donde agradeció el constante apoyo de los fans y dijo que el álbum es una forma de expresar lo que sintió durante el tiempo de pandemia por el coronavirus.