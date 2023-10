Jimin integrante de BTS estrenó el documental “Jimin’s Production Diary” el cual narra la creación de su primer álbum en solista FACE.

Park Jimin de 28 años, integrante de la agrupación surcoreana BTS estrenó el pasado lunes 23 de octubre el documental “Jimin’s Production Diary”.





Este documental narra el proceso creativo de Jimin para la creación de su álbum en solitario FACE, álbum que fue lanzado el pasado 24 de marzo.

El álbum FACE cuenta con seis canciones: Alone; Interlude: Dive; Like Crazy; Like Crazy, versión en inglés; Face-off; Set Me Free Pt.2 y Letter, canción que solo se puede escuchar con la versión física del álbum.

FACE de Jimin luego de su lanzamiento logró importantes reconocimientos, su sencillo ‘Like Crazy’ alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100, convirtiendo a Jimin en el primer solista surcoreano en ocupar dicho lugar.





Los documentales de los integrantes de BTS:





Este documental sería el tercero en ser presentado por parte de los integrantes de BTS. El primero fue el de J-Hope y su documental ‘J-Hope’s In the Box’ que cuenta el proceso creativo de su álbum, así como la preparación para su presentación del 2022 en el Lollapalooza.

El segundo documental fue el de Suga, en el cual se ve al rapero hacer un viaje por diferentes ciudades del mundo en la búsqueda de inspiración para lo que sería su álbum D-Day, el documental ‘Suga’s Road to D-Day’.

Ahora el turno es de Jimin con el documental “Jimin’s Production Diary”, se puede observar el trabajo creativo que siguió el idol en las instalaciones de su productora musical Hybe, junto a productores como Pdogg.

En el documental también aparecen los demás integrantes de la agrupación de k-pop. El líder del grupo RM opina sobre el compromiso y emoción de Jimin con el álbum y para alegría de los fans se ve el trabajo que significó la canción oculta del álbum ‘Letter’ junto a Jungkook, el menor de los BTS.





¿Cómo ver el documental de Jimin?





Por ahora el “Jimin’s Production Diary” se puede ver en la aplicación de Weverse previo pago.





