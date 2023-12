La banda de fans más grande del Perú se congregó en la Plazuela de las Artes del Teatro Municipal de Lima. Con charango, quena y cajón los “Foo Peruvian Heroes”, interpretaron el tema ”My hero” de Foo Fighters, en una intervención cultural y sin fines de lucro.

El registro audiovisual de esta interpretación se convertirá en un videoclip que será estrenado en las redes sociales de Foo Fighters Perú el próximo 14 de enero del 2024, fecha del cumpleaños del vocalista de la banda, Dave Grohl.

La producción musical estuvo a cargo del reconocido músico peruano, Ricardo Méndez; y la producción audiovisual a cargo del experimentado productor Gonzalo Gayoso. Junto al equipo de organizadores hicieron posible este evento nunca antes visto en el Perú, que llegará a oídos del mundo revalorizando la música e instrumentos peruanos.

“Hoy sentimos que se cumplió un sueño para nuestra comunidad. Ver a tanta gente reunida, comprometida y cantando una canción de Foo Fighters, demuestran que la música une, sana y enriquece. Fueron cuatro meses de trabajo incansable con la comunidad, que hoy se ven reflejados en una gran organización para que los Foo Fighters sepan que los peruanos aquí los esperamos”, señaló la producción de Foo Peruvian Heroes.

Se contó con la presencia e invaluable apoyo de las asociaciones de música tradicional Checta y Coriwarmi, así como del músico Omar Salgado, quienes sostuvieron la melodía de la canción en sus quenas.

Al finalizar el evento, los más de 500 asistentes desplegaron una banderola de 15 metros con la frase “We are waiting here for you” (“Estamos esperando aquí por ustedes”) parafraseando una estrofa de la popular canción Everlong, de Foo Fighters.” señaló la producción general.

“Foo Peruvian Heroes” está inspirado en un video publicado en el 2015 por la organización Rockin’1000, que puso en escena a más de 1000 músicos en la ciudad de Cesena, Italia, tocando la canción “Learn to fly” de Foo Fighters. El clip logró más de 63 millones de vistas en YouTube y la banda americana decidió organizar un concierto de agradecimiento.





