Recientemente, Farruko ha compartido con sus más de 20 millones de seguidores en Instagram uno de los testimonios más importantes de su vida. Tras años destacándose como un gran exponente del género urbano, el puertorriqueño se muestra ahora arrepentido de algunas de las letras de sus canciones, así como de ciertas actitudes de su pasado. De esta manera, el artista explicó cómo vive tras su conversión al cristianismo.

El músico ya había confesado este gran cambio en su vida durante una de sus presentaciones. No obstante, ahora la discusión se ha traslado a las redes sociales. Es aquí donde el intérprete difunde mensajes relacionados con su nueva etapa, en donde dice tener muy presente a Cristo y estar enfocado en su lado espiritual. Si bien el cantante ha recibido algunas críticas acerca de esta decisión, él se muestra encaminado y es apoyado por algunos de sus colegas.

En las siguientes líneas, entérate por qué Farruko se convirtió al cristianismo.

FARRUKO Y SU TESTIMONIO

Luego de que en febrero anunciara que es cristiano, Farruko ha tenido la atención del público y de diversos medios de comunicación. Así, mientras algunos apoyan su conversión, otros se han mostrado muy críticos y escépticos acerca de esta etapa del intérprete de “Pepas”. Sin embargo, él ha decidido seguir con este camino espiritual y compartir a través de Instagram su testimonio.

De esta manera, el pasado 15 de mayo, el artista publicó una fotografía en donde aparecía sentado en un escenario. Pero lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que acompañaba a la instantánea y que parece responder a sus ‘haters’.

“Yo era el mejor artista, pero era el peor ser humano. Y cuando traté de ser mejor ser humano me convertí en el peor artista”, escribió el puertorriqueño.

Tras esto, sus seguidores han hecho que la publicación alcance más de 400 mil ‘likes’, así como cerca de 12 mil comentarios. Así, el artista ha recibido el apoyo de algunos colegas, como Tito El Bambino, quien escribió: “Tú eres el mejor y vivo orgulloso de quien siempre has sido más allá de los escenarios, como buen hijo, hermano, padre y buen amigo. Ya tu legado está escrito, nadie puede borrarlo. Dios es más que bueno. Adelante”.

Otros músicos que han respaldado la publicación son Justin Quiles, Franco El Gorila, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Guaynaa, por solo mencionar algunos nombres.

POR QUÉ FARRUKO AHORA ES CRISTIANO

Fue durante uno de sus conciertos en Miami, Florida, donde el artista reveló su conversión religiosa. El 11 de febrero subió al escenario y explicó que había decidido atravesar un cambio radical en su vida, que lo invitaba a ser mejor.

“Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año pasado (‘Pepas’) gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, se sinceró.

De esta manera, reveló que buscaba alcanzar la felicidad siendo cristiano y alejarse del camino que antes tenía, pues esto le había hecho atravesar graves problemas en su vida personal.

El artista proclama con orgullo su conversión religiosa. (Foto: Farruko / Instagram)

SE DISCULPA POR SUS LETRAS

Asimismo, el intérprete ha reiterado que se arrepiente de algunas de las letras de sus más exitosas canciones, ya que afirma que el mensaje que le enviaba a la juventud era errado. En ese sentido, se negó a interpretar “Pepa”, pese a que la canción aún aparece en su canal de YouTube.

“Yo no sabía el mensaje que estaba diciendo en mis canciones […] No me siento orgulloso de eso […] Con todo lo que ha pasado en mi vida puedo decir que Dios está bregando (trabajando) conmigo. […] Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño”, dijo Farruko durante el concierto en el que reveló ser cristiano y que lo hizo recibir muchas críticas.

#Farruko es abucheado al anunciar en pleno concierto que dejaría el reggaetón para convertirse en un artista cristiano. @deprimeramano👌: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/V4gfsD9Uqi — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) February 15, 2022