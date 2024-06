Intentó escapar lanzándose por la ventana, pero no tuvo éxito. Jair Pardo Cruz (28), ‘Farruko’, miembro de la banda criminal Los Intocables del Norte, fue capturado ayer durante el operativo Amanecer Seguro, en San Juan de Lurigancho (SJL).

‘Farruko’, quien estuvo encarcelado hasta hace siete meses por robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego, se dedicaba a extorsionar negocios de la zona, a robar a mano armada y comercializar droga, según las investigaciones policiales.

LOS HECHOS

Al momento de la intervención, cerca de las 5:00 a.m., el sujeto intentó fugar lanzándose por la ventana lateral del predio, ubicado en el asentamiento humano Morenitas de Fátima. En su huida desapareció su teléfono celular, a fin de que los agentes no encuentren las evidencias de sus delitos; sin embargo, no pudo desaparecer un arma de fuego, 12 municiones y 150 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) que tenía en su posesión.

El sujeto fue detenido en flagrancia por el presunto delito contra la seguridad y salud públicas, y tenencia ilegal de armas.

Ana Cruz Arnada, madre de ‘Farruko’, está recluida en el penal de mujeres de Chorrilllos desde 2023 por el delito de comercialización de drogas.

SABÍA QUE

La PNP, junto a la Fiscalía y otras instituciones, desplegaron ayer el operativo Amanecer Seguro en todas las regiones del país.

La presidenta Dina Boluarte y varios de los ministros se desplazaron a puntos estratégicos del país, a fin de supervisar las acciones policiales.

