Ed Sheeran anuncia un nuevo disco de colaboraciones con diversos artistas

Ed Sheeran sorprendió al revelar que ha estado trabajando en nuevo disco, el cual contendrá diversas colaboraciones y estará disponible desde el 12 de Julio.

El nuevo álbum de Ed Sheeran titulado “No.6 Collaborations Project”, sigue a “Divide”, el disco que vendió más de 15.8 millones de unidades alrededor del mundo.

"Antes de firmar en 2011, hice un EP llamado No.5 Collaborations Project", escribió Ed Sheeran en una publicación en redes sociales para luego agregar: "Desde entonces, siempre he querido hacer otra, así que empecé el número 6 en mi laptop cuando estaba de gira el año pasado. Soy un gran fanático de todos los artistas con los que he colaborado y ha sido muy divertido hacerlo”.

Ed Sheeran además reveló que su nueva producción musical contará con 15 canciones y que una de ella es el tema “I Don’t Care” con Justin Bieber.

Asimismo, Ed Sheeran ha insinuado que pronto lanzará una nueva canción titulada “Cross Me”, la cual ha sido realizada con

Chance the Rapper y PnB Rock.

Pese a que aún no ha anunciado con quienes realizará estas colaboraciones de su disco, Ed Sheeran sí dio a conocer el título de los canciones que formarán parte del álbum:

"Beautiful People"

"South of the Border"

"Cross Me"

"Take Me Back to London"

Best Part of Me"

"I Don't Care"

"Antisocial"

"Remember the Name"

"Feels"

"Put It All on Me"

"Nothing on You"

"I Don't Want Your Money"

"1000 Nights"

"Way to Break My Heart"

"Blow"