Se defienden. Estos últimos días, la banda peruana ‘Tourista’ fue blanco de fuertes críticas por parte de los usuarios de redes sociales, luego de que en un video de 2019 revelaran que no son afines con la música del reguetonero Bad Bunny, de quien serán los teloneros en Lima para sus conciertos de hoy 13 y 14 de noviembre en el Estadio Nacional.

¿Hipocresía o exageración?

En setiembre del 2019, el trio estuvo como invitado en el programa de Youtube, Moloko Podcast para hablar sobre música. En el video que sigue disponible, Genko le confiesa a Carlos Orozco y Hugo Lezama que no soportaba el reggaetón hasta el punto de odiarlo.

Hoy, tras una nueva entrevista en el mismo canal de Youtube, Genko aclaró que había asociado la música urbana con una mala experiencia personal. De hecho, invitaron a escuchar su último lanzamiento pues está “inspirado en el último disco de Bad Bunny”.

“Todo nace del dolor, tuve un problema bien fuerte con la pareja con la que estaba en ese tiempo. Me remite a lugares donde no quiero estar, porque había salido muchísimo a tonear con ella. De hecho, fueron ellos (sus compañeros de Tourista) los que me dicen que bailaba ‘Callaíta’ y sí. Me gustaba salir con ella, porque era divertida. Pero en ese momento fue como rechazo total y no quiero”, explicó Genko.

El vocalista de Tourista, Rui Pereira, no demoró en dar su estacada al decir que las personas revivieron ese video de manera mal intencionada y que “Genko se fue en floro” aquel día.

“Estamos ensayando un montón, invitamos a gente para que se sume como Nero Lvigi de Inkas Mob, Jaze (Toy Lokazo) y Nicole Favre, pero toda esa energía bonita se vio oscurecida por eso que está fuera de contexto”, sostuvo en Moloko Podcast.

Ante todo el hate de redes sociales, el baterista Sandro Labenita añadió: “Nunca pensamos que podía llegar a esto, es normal que una banda tenga gente que no le guste, pero que ataquen de esa manera es absurdo”.

