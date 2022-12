El próximo año traerá una gran cantidad de conciertos. El primer semestre del año ya tiene fechas especiales en el calendario peruano con artistas de la talla de Olga Tañón, Romeo Santos y Alejandro Sanz. Asimismo, los amantes del K-POP empezaron a ahorrar para asistir al show de Super Junior.

Milagros Torres, subdirectora de la Facultad de Negocias de Zegel IPAE e IDAT, indicó que la compra de entradas es considerada como un gasto, ya que no genera un retorno de inversión a nuestras finanzas. “Es importante tener un presupuesto destinado al ocio que, dependiendo del caso, equivale entre un 10% a 15% de los ingresos mensuales”.

La especialista recomendó estar atentos a las pre ventas, tener un plan de ahorro o inscribirse al club de fans del artista para que puedan acceder a promociones exclusivas de los eventos. A continuación, te detallamos la fecha y lugar de los shows más importantes para el próximo año:

Olga Tañón

La cantante puertorriqueña tenía previsto presentarse el pasado 19 de noviembre del 2022 ante sus miles de fanáticos peruanos. Sin embargo, la productora a cargo del evento anunció que el espectáculo de la artista internacional cambió de fecha para el sábado 28 de enero del 2023 en la Plaza Arena. La cantautora llega a Perú como parte de su esperada gira ‘I am Back’, con la cual ya se encuentra recorriendo diferentes países de Latinoamérica.

Olga Tañón.

Super Junior

La agrupación surcoreana dará un concierto en Lima el sábado 11 de febrero de 2023 como parte del tour mundial “Súper Show 9: Road”. La esperada gira incluye varios países de Asia, Europa y América Latina, siendo nuestro país uno de los tantos seleccionados por la boyband formada por SM Entertainment. El grupo cantará los mejores éxitos de su undécimo álbum “The Road: Keep on going Vol. 1″ en el Estadio San Marcos, ubicado en el Cercado de Lima.

Super Junior.

Romeo Santos

Romeo Santos consiguió el sold out para las cuatro fechas que confirmó en nuestro país. Las entradas para ver al ‘Rey de la Bachata’ para su dos primeras fechas del 10 y 11 de febrero del próximo año, volaron en tan solo 40 minutos; lo cual significó un récord superando a artistas como Daddy Yankee y Bad Bunny. El exmiembro de Aventura también se presentará el 12 y 14 de febrero en nuestra capital.

Romeo Santos.

Paramore

Después de 12 años, la banda estadounidense Paramore pisará Lima el próximo 2 de marzo de 2023 como parte de la gira ‘Paramore in South America’ en Arena Perú. Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro deleitarán a sus fanáticos con los clásicos temas de su carrera musical, tales como ‘Misery Business’, ‘That’s What You Get’, ‘Ignorance’, entre otros.

Paramore.

Joaquín Sabina

El cantante español Joaquín Sabina confirmó que volverá a los escenarios peruanos en el 2023 como parte de su gira “Contra todo pronóstico”, con la que recorrerá distintos países de Latinoamérica y España. La gira empezará en Costa Rica y llegará a Perú el próximo 4 de marzo en la Plaza Arena.

Joaquín Sabina.

Blink-182

La banda estadounidense de pop punk llegará al Perú como parte del ‘Latin American Tour 2023′. Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker, integrantes de la agrupación, se reunirán por primera vez en el escenario después de casi 10 años este 14 de marzo, en el Estadio San Marcos. El invitado especial será la agrupación Wallows.

Blink-182.

Vicentico

Luego de 3 años, el argentino llegará a Lima para Lima este 17 de marzo en donde estará presentando su último álbum “El pozo brillante”, en donde incluye temas como ‘Freak’, ‘Cuando salga’ y Ain’t Go No’. La presentación se realizará en Arena Perú.

Vicentico.

Camilo

El cantautor colombiano Camilo ofrecerá un concierto el próximo jueves 16 de marzo de 2023 en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira mundial “De adentro pa’ fuera Tour”. Esta gira se realiza tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio “De adentro pa’ fuera”, donde incluye colaboraciones con Camila Cabello, Nicki Nicole, y Alejandro Sanz.

Camilo.

Feid

Feid, el exponente del género urbano del momento, sorprendió a su legión de sus seguidores con el anuncio de que su gira “Ferxxo Nitro Jam Tour” llegará a nuestro país el 30 de marzo 2023. Lima es uno de los lugares que el Ferxxo conquistará, ya que también se presentará en Chile, Argentina, Ecuador, Centro América, entre otros países.

Feid.

Lali Espósito

El show de Lali Espósito estaba programado para el 26 de noviembre del 2022; sin embargo, tras unos ajustes en el calendario se tiene previsto que la multifacética artista argentina se presente en Lima el 5 de abril como parte de su explosiva gira internacional “Disciplina Tour”. El evento se realizará en la Arena Perú.

Lali Esposito.

Alejandro Sanz

El cantante español volverá a nuestro país como parte de su gira sudamericana “Sanz en vivo”. De acuerdo a su anuncio oficial, el concierto se realizará en el Estadio Nacional el 20 de abril de 2023. La noticia fue compartida por el artista a través de sus redes sociales. “Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina: la respuesta es SÍ, tenemos que vernos”, escribió el cantautor junto al clip promocional.

Alejandro Sanz.

Hombre G

La famosa banda española regresará al Perú para celebrar sus 40 años de trayectoria. En Lima se presentarán el próximo 9 de junio del 2023 en La Pelousse del Jockey Club y en Arequipa el 10 de junio en el Jardín de la cerveza. Los teloneros serán Raúl Romero y la banda nacional Frágil.

Hombres G.





VIDEO RECOMENDADO

La presidenta declaró el Estado de Emergencia en las regiones donde se agudizaron las protestas que han dejado tres fallecidos. Manifestantes atacan a la Policía Nacional y violencia no se detiene.