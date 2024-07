Marcos Llunas se encuentra en nuestro país para ofrecer una serie de conciertos y reunirse con sus fans de toda la vida en una noche romántica y llena de sentimiento.

En ese sentido, el reconocido cantante español conversó con Perú21 sobre sus más de 30 años de vida artística y las experiencias musicales más resientes que lo llevaron por una gira en Latinoamérica.

¿Qué te trae al Perú en esta ocasión?

Me traen varios conciertos, voy a estar aquí como siempre, muy querido por mi Perú. Mi Perú querido, que me trae a hacer conciertos y en este momento vamos a estar en una presentación especial este próximo 21 de julio en María Pastor, en Jesús María, donde vamos a cantar las mismas canciones, los mismos conciertos de los 30 años de carrera que llevo. Vamos a pasarla muy divertido y habrá algunos temas de Django también.





Tus fans peruanos siempre responden, ¿qué expectativas tienes ahora?

Ya después de 30 años que conozco a mi público, mi público maravilloso, que siempre me quiere tanto, siempre llena mis conciertos. La última vez estuvimos en el Teatro Municipal lleno y mi expectativa, pues, que Dios quiera que me sigan queriendo y sigan viniendo mis conciertos.





¿Cómo fue tu experiencia con tu padre y con tu hijo, lo repetirás?

Mi experiencia fue algo increíble. Yo lo perseguí, yo lo hice. Yo me dejé la vida por hacer esa gira donde estuvimos en el parque de exposición, en Luna Park, en el Movistar Arena de Chile. Bueno, en tantos sitios, tantísimos. Me costó mucho hacerlo. Yo fui el productor, el promotor, el artista, el manager, todo, de mi papá y de mi hijo. Y lo quería hacer sí o sí, pero no creo que lo volvamos a repetir.





¿Cómo te sientes en estos 30 años de carrera artística?

Me siento mejor que nunca. Como cantante me siento increíble. Creo que soy un afortunado de poder seguir teniendo la voz igual o mejor que cuando empecé. Me gusta mucho estar con mi público, me siento más seguro cada día. Para mí subir al escenario es estar con mi gente. Mi familia es mi público. Y no hay un concierto que yo tenga miedo, de que no va a salir bien. Todos, gracias a Dios, toco madera, pero me salen bien.





¿Cuáles son tus proyectos actuales?

Ahora estoy celebrando mis 30 años de carrera, por un lado, y sigo grabando, no solo, sino también con diferentes artistas. En diferentes países, en Perú, en Chile, en México, en diferentes lugares y lo que hago, pues es seguir avanzando, pasándomelo bien, apoyando a mis hijos, y disfrutando de lo que tengo, de 30 años de carrera, de lo que me he ganado y de lo que el público me ha regalado.





¿Con qué artista te gustaría cantar?

Con el tenor Juan Diego Flórez sería mi ilusión máxima, mundial casi te diría, de poder cantar con él, no peruano, mundial. Me gusta mucho la ópera, soy un fan, y Juan Diego es, vamos, hoy en día, yo creo que el mejor tenor que tenemos en el mundo y encima es peruano.





DATOS

Marcos Llunas se presentará este domingo 21 de julio a las 2:00 PM en un íntimo concierto con sus fans peruanos en Bar 122 (Cevichería María Pastor) Av. Cuba 1200, Jesús María.

Marcos Llunas en Perú.





