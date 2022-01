“Alguna vez esto dolió”, la ópera prima de María Alejandra López, contempla la belleza en lo cotidiano, lo amargo del desamor y el miedo de crecer.

Pertenecemos a una generación que no decora mucho los sentimientos con flores y parafernalias literarias. María Alejandra López es de las derraman su corazón sobre el papel de la manera más directa y millennial posible. “Alguna vez esto dolió” es un homenaje a todos aquellos detalles, a veces imperceptibles que nos han hecho crecer: los desamores, las manías que vamos corrigiendo con el paso del tiempo o quizás una canción de Radiohead que en algún momento se nos pegó.

“Le hablé a mi terapeuta sobre ti”, “Mi niña interior escribió esto” y “No quiero cumplir treinta” son los tres pilares que componen este pequeño pero potente poemario. Un ping-pong de anécdotas, sentimientos intensos expresados en palabras suaves como pinceladas impresionistas, conforman el crecimiento no lineal de la autora a lo largo del libro.

“Alguna vez esto dolió” tiene el estilo coming of age representativo de quienes crecimos bajo la influencia de las redes sociales y la sobrecarga de información. Desde los títulos hasta la brevedad de los poemas tienen una honestidad brutal. ¿Desde cuándo le damos tanto crédito a nuestros psicólogos? ¿admitimos que nos afectan las influencers de Instagram? ¿que crecemos y seguimos sin saber cómo dejar ir?.

Male deja ir desde que plasma su corazón en papel y se desliga de la emoción que la llevó a quebrarse alguna vez. En sus palabras podemos ver la escritura concisa de Rupi Kaur y los versos salpicados de Elvira Sastre y varias escritoras argentinas. “Alguna vez esto dolió” admite que cruzar el puente de sabiduría entre la niñez, la adultez, el amor y el desamor no es como en las películas, sino más bien como las series de streaming “en donde los protagonistas no saben a donde irán / pero se sienten bien juntos / al menos hasta la sexta temporada”.

A muchos, como a María Alejandra, nos da miedo ser adultos funcionales. Quizás por eso le tomó once años y una cuarentena publicar su ópera prima, tan honesta y transparente como un primer poemario debería ser. Male aún no tiene treinta años, todavía le espanta el matrimonio, pero reconoce que el tiempo es indomable cada vez que una arruga minúscula le aparece al lado del ojo derecho cuando sonríe. No obstante, Male mira con optimismo y picardía el final de su libro (o el comienzo de su carrera literaria): “pero si me dices lo mismo en cinco años / para ese entonces quizás haya sanado”.

María Alejandra López vive en Sevilla hace dos meses y estudia escritura creativa. Actualmente su libro se encuentra a la venta en Buensalvaje (web), Placeres Compulsivos, La Rebelde, El Virrey (físico y web), Librería Sur (físico y web), Bookvivant y Escena Libre. Ella y su poesía están en Instagram como @mejorloescribo.

