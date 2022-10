La razón por la que la serie de Juego de Tronos fue tan duramente criticada fue debido a que cuanto más temporadas pasaban, más inventaban los guionistas nuevas historias, ya que la saga de libros todavía no ha concluido. Los Vientos de Invierno, la sexta entrega, todavía no ha salido, y muchas hasta dudan de que llegue a salir en su totalidad.

En una entrevista en el Late Night Show de Stephen Colbert, George R. R. Martin, el creador del mundo de Canción de Fuego y Hielo, comentó detalles sobre el próximo, aunque no fueron muy optimistas. Aunque ha avanzado, todavía tiene terminado solo un 75%.

El dilema empieza a ocurrir aquí, ya que, si ha tardado casi más de diez años para escribir solo un 75%, ¿cuánto tiempo más le hará falta para terminarlo en su totalidad? Aún así, admite que este libro es el más largo que ha escrito hasta ahora:

“Estoy progresando con Vientos de Invierno, pero aún no está terminado. Creo que va a ser un libro muy grande y que he terminado alrededor de tres cuartas partes. Todos los personajes se entrelazan. De hecho, he concluido con algunos de los personajes, tengo toda su historia, pero no con otros. Así que tengo que finalizar todo ese tejido. Todavía me llevará un tiempo.”

Para dedicarse completamente a terminar el libro, Martin ha tenido que cancelar algunos otros momentos de ocio, como evitar jugar Elden Ring; aún si él ayudó en desarrollar su mundo abierto e historia.

“No lo he jugado porque la gente quiere que termine Vientos de invierno. No sabía que los videojuegos requerían tanto tiempo para hacerse como las grandes películas, o incluso más. FromSoftware dejó claro que Elden Ring transcurría en, digamos, el presente de este universo. Lo que querían es que escribiese lo que pasó 5.000 años antes, lo cual fastidió a este mundo, porque el presente está muy jodido. Escribí la historia, quiénes son todos los personajes en ese momento, quienes se mataban y los poderes que tenían.”

Aún si los Vientos de Invierno todavía no ha salido, hemos podido deleitarnos con el mundo de Martin nuevamente mediante La Casa del Dragón.