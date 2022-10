George R. R. Martin será conocido como uno de los autores más venerados en tiempos modernos, pero el hombre tiene una vida más allá de dragones. Aparte de escribir novelas, el autor de los libros de Juego de Tronos tiene un blog digital (llamado Not a Blog), que actualiza constantemente añadiendo ideas suyas. En sus últimas entradas, ha subido sus opiniones referente a “House of the Dragon”, la nueva adaptación de su novela, Fuego y Sangre.

El autor, al haber escrito la historia, pronostica que, si los guionistas son fieles a los eventos de la novela, fácil la historia de la Danza de los Dragones puede llegar a tres o cuatro temporadas:

«Cuando era niño, las series tenían temporadas de 39 episodios. Más tarde, cuando escribía para La Bella y la Bestia, ese número había bajado a 22. Los canales de cable han vuelto a recortar. Los Soprano tenía 13 episodios por temporada, y unos años después Game of Thrones se redujo a 10 (e incluso menos que eso en las dos últimas temporadas). Si la Casa del Dragón tuviera 13 episodios por temporada, tal vez podríamos haber mostrado todas esas cosas que tuvimos que sacrificar en favor de los «saltos en el tiempo»… aunque seguramente algunos de los espectadores se habrían quejado de que «es demasiado lento» o de que «no pasa nada». Así las cosas, estoy encantado de que tengamos 10 horas para contar nuestra historia. […] Se necesitarían cuatro temporadas para hacer justicia a La danza de los dragones, de principio a fin».

En si, es posible que se cumplan las ideas del autor, ya que, como esta historia ya fue terminada, será más complicado desvariar en la narrativa.

VIDEO RECOMENDADO

MINISTRO de Defensa MIENTE para defender a su VICEMINISTRO Cabrera El ministro de Defensa, José Gavidia, miente para defender a su viceministro Leonel Cabrera, un general (r) del Ejército quien es procesado por por homicidio, violación sexual y secuestro.