La polémica conductora, quien se vio envuelta en controversia, luego de que autoridades mexicanas la buscaran por delitos de evasión fiscal, reapareció en redes sociales. Laura Bozzo compartió una imagen de su juventud junto a sus padres en Instagram, donde asegura que no descansará hasta que limpie su nombre. Asimismo, pidió perdón por confiar en quien no debía.

Junto a una fotografía de su juventud a lado de sus padres, aseguró que “su nombre quedará limpio”, pues según ella “jamás evadió ningún impuesto”.

La peruana aseguró que fue estafada por sus contadores. Además dijo que jamás vendió una casa, algo que probará. Por ello, aprovechó para pedir perdón a sus padres por ser “irresponsable”.

“Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedara limpio, jamás evadí impuestos esto fue una auditoría del 2012 los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré perdónenme por ser tan irresponsable, estos tres meses han sido una pesadilla pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano”, escribió Laura Bozzo.

'La abogada de los pobres' Laura Bozzo compartió extenso mensaje en sus redes sociales.

Asimismo, Laura Bozzo dijo que “jamás” haría algo así. Sólo confió en personas que no debía, pero que ya aprendió su lección.

“Lamento mucho esta situación pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura no haría algo así me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores pero aprendí mi lección”, agregó.

Luego de algunos minutos, la publicación en su cuenta de Instagram fue borranda. Sin embargo, compartió en sus historias algunas imágenes de su madre y padre.

Finalizó prometiendo que pronto sabrán de ella y que regresará a la televisión: “Sufro de depresión, es horrible pero soy guerrera aprendí a vivir con esta enfermedad y moriré luchando, pronto haré un Instagram live y contestaré todas sus preguntas, si Dios está conmigo quien contra mi”, concluyó.

