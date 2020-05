La segunda temporada de “La Doña”, serie de Telemundo protagonizada por Aracely Arámbula, David Zepeda y Carlos Ponce, se ha convertido en un éxito rotundo. El 27 de abril llegó a su fin la segunda parte de esta historia que ha cautivado al público por su potente trama y personajes, dejando la puerta abierta para una tercera temporada.

En la segunda entrega, Altagracia Sandoval consumó su venganza contra el malvado Braulio. No obstante, la ficción dejó varias tramas abiertas, lo que permite pensar que habrá más de “La doña”. Al igual que los fans, Aracely Arámbula manifestó su deseo de grabar una nueva temporada de esta historia.

Aracely Arámbula y David Zepeda son protagonistas de la historia (Foto: Instagram)

Los protagonistas de “La Doña”, Aracely Arámbula y David Zepeda, han logrado hacer buena química y esto se refleja frente a las pantallas. La complicidad entre los actores es tan notoria que muchos están especulando que existiría más que una amistad entre los artistas.

DAVID ZEPEDA LE ROBA UN BESO A ARACELY ARÁMBULA

Recientemente, se volvió viral una fotografía que muestra el preciso momento en que el actor le robó un beso a su compañera en una entrevista. La instantánea en cuestión fue compartida por el director de talentos Omar Fernández en su perfil de Instagram. “Así se roba un beso”, escribió como descripción.

El hecho sucedió cuando el elenco de “La Doña 2” estaba brindando una entrevista especial para Telemundo. El actor David Zepeda aprovechó la distracción de su compañera y le robó un beso en la boca.

Rápidamente, la publicación de Omar Fernández llamó la atención de los fans de Aracely Arámbula y de los medios internacionales, quienes vienen replicando la imagen y especulando sobre un posible romance entre las celebridades.

Por su parte, la actriz mexicana no se ha pronunciado al respecto y evade toda consulta sobre su compañero de reparto y su actual situación sentimental. Desde que Aracely terminó su relación con el cantante Luis Miguel, ella viene siendo vinculada con varios famosos, pero ella aún no abre su corazón de manera pública.

DAVID ZEPEDA Y LA FOTOGRAFÍA QUE HACE SUSPIRAR A SUS FANS

David Zepeda sorprendió en su cuenta de Instagram al posar con el torso desnudo frente a la cámara, acción que de inmediato se llenó de miles de reacciones por parte de sus más de 3.6 millones de seguidores y miles de comentarios sobre su trabajado cuerpo.

El actor mexicano se mostró al natural y provocó los suspiros de sus fans posando de lo más sensual, algo que muchos seguidores señalaron es una de las virtudes de David Zepeda, famoso protagonista de telenovelas que lo apodaron como uno de los galanes de la televisión.

¿HABRÁ TEMPORADA 3 DE “LA DOÑA”?

“Ojalá, me encantaría hacer la tercera temporada, pero en realidad ahorita cómo está el tiempo y cómo está parado todo pues no hay proyectos y no se puede filmar y la verdad es que bueno no hay ni historia para La doña 3”, se sinceró la actriz de 44 años durante una transmisión en vivo en cuenta oficial de Instagram.

“Si hay una idea, pero no tenemos La doña 3. Vamos a ver qué sucede”, agregó.

“Mi personaje sufrió muchísimo como saben con la muerte de la hija. Fue un golpe muy duro emocionalmente como personaje y como actriz porque yo lo tenía que vivir, pero sí es muy doloroso. Yo creo que la venganza es un tema muy duro”, aseguró Aracely Arámbula.

Hasta el momento se desconoce si “La Doña” será renovada para una tercera temporada a través de la señal de Telemundo. Sin embargo, José Spataro, creador de la ficción, tuvo unas emotivas palabras a Arámbula que podrían confirmar una posible nueva entrega:

“Desde hace cuatro años te convertiste en ‘mi doña’, mi musa e inspiración para un personaje que marcó mi vida, con una interpretación que superó todo lo que soñaba cuando lo escribíamos. Y también conocí a Aracely, un ser humano extraordinario, quien más allá de su talento magistral como actriz se convirtió en mi amiga y en una de las mejores personas que he conocido. Por tu profesionalismo, tu nobleza, tu amor al apoyar a los que te necesitan, tu fuerza y por mil motivos más es que te adoro infinito”, escribió el guionista del melodrama.

La noche del lunes 27 de abril, la producción de Telemundo le puso punto final a su segunda entrega y dejó a todos con ganas de seguir viendo más (Foto: Telemundo)

