¿Qué pasa al final de “La casa de papel”? La popular serie de Netflix se despidió de su público con la segunda parte de su temporada 5, uno de los acontecimientos del 2021. La historia protagonizada por Álvaro Morte (El Profesor), Pedro Alonso (Berlín), Úrsula Corberó (Tokio), entre otros actores, cerró con más emociones pero también con un pequeño error que pocos seguidores detectaron.

La ficción creada por Álex Pina ha dejado una huella que perdurará por muchos años en la televisión. Un futuro que parecía lejano cuando apareció por primera vez el 2 de mayo de 2017 en España.

La producción televisiva no alcanzó la popularidad esperada y, cuando parecía que iba a caer en el olvido, tuvo un renacimiento de la mano del gigante del streaming, que compró los derechos de la serie.

De esta manera, “La casa de papel” llegó a tener un total de 41 episodios en cinco temporadas. Quedó no solo dentro de las listas de los programas más vistos de la mencionada plataforma, sino que también la cultura popular, con sus máscaras de Dali y trajes distintivos.

Elenco de "La casa de papel" durante la temporada 3. (Foto: Netflix)

¿CUÁL FUE EL ERROR DE “LA CASA DE PAPEL” QUE POCOS NOTARON?

El pequeño error en “La casa de papel”, que fue detectado por poco fanáticos, sobre todo los españoles, fue la fachada del Banco de España, el lugar neurálgico de la última parte de la serie de Netflix. Lo que se vio en la pantalla, sin embargo, fue el edificio del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ubicado en Madrid.

Este detalle fue resaltado, en especial, por los fanáticos de dicho país, quienes vieron rota por unos momentos la ilusión de la ficción al pensar de que la acción se desarrollaba de la mencionada entidad bancaria.

También se dieron cuenta de que, en una escena, se muestra la estación del metro “Banco España”, cuando la verdadera locación dice “Nuevos Ministerios”. Este detalle ha llamado la atención del público de la producción televisiva en otras partes del mundo, quienes estarán atentos cuando visiten España en busca de los lugares que se mostraron en “La casa de papel”.

Fachada del Banco de España. (Foto: EFE/Archivo)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA CASA DE PAPEL” TEMPORADA 5 PARTE 2?

El Profesor nunca considero entregar el oro, que por cierto sigue en manos de Rafael y Tatiana. Por lo tanto, lo único que llega al Banco de España son camiones repletos de latón. Al descubrirlo, Tamayo amenaza con asesinar a los protagonistas de “La casa de papel”, pero Sergio y Raquel lo convence que su única opción es aceptar sus términos.

Los únicos que conocían la parte final del plan eran el Profesor y Palermo, quien desde el principio tenía claro que devolver el oro no era una opción. Sergio explica que la economía de España puede continuar estable con una bóveda llena de latón en lugar de oro, y que el trato con ellos será solo otro secreto de estado.

Después de una serie de disparos, Tamayo sale al frente y anuncia que el atraco ha terminado, los delincuentes han sido abatidos y recuperaron el oro gracias a Denver, quien llora la muerte de Estocolmo y sus compañeros hasta que ve una figura de origami y comprende que todo es parte del plan del Profesor.

Para el mundo entero los atracadores han muerto, pero en realidad, fueron escoltados por la policía hacia sus nuevas vidas. Pero ¿qué pasó con el oro? Alicia y Benjamín encontraron la casa donde Tatiana y Rafael escondieron los lingotes y llegaron a un acuerdo en nombre de Berlín.

“La casa de papel” termina con el Profesor, Lisboa, Rio, Denver, Estocolmo, Helsinki, Palermo, Marsella, Manila, Bogotá, Pamplona, Logroño y Alicia adoptando nuevas identidades para empezar una vida alejados de los atracos y de las persecuciones policiales.

“La casa de papel” es protagonizada por Álvaro Morte. (Foto: Netflix)

¿QUÉ DECÍA LA NOTA QUE EL PROFESOR DEJÓ PARA RAFAEL?

En el episodio titulado “Lo que se habla en la cama”, se ve a la policía tomar el control del Banco de España, causando que ‘El Profesor’ se entregue y deje al frente a Alicia; pero antes de dirigirse al lugar donde se encontraba Río y el resto, el hombre le da un abrazo a la expolicia y le entrega una nota, como favor.

Cuando ubican el oro, aparecen unos vehículos con personas armadas, de donde desciende la exesposa de Berlín y Rafael; al ver esto, Alicia pregunta: “Tú eres el sobrino ¿no? Esto es para ti” y procede a darle la nota. Al ver el papel, todos bajan las armas y los dejan huir con el oro, pero antes de que termine la escena se observa a Tamayo y Rafael hablar de ello, mientras que el sobrino de ‘El Profesor’ señala que es un tema familiar y que le dará su parte.

Como se recuerda, ‘El Profesor’ y Berlín siempre dejaron claro que lo más importante es la familia, y este mensaje solo lo comprueba.

El hijo de Berlín fue interpretado por el actor Patrick Criado (Foto: Patrick Criado / Instagram)

¿POR QUÉ NO TENDRÁ MÁS TEMPORADAS “LA CASA DE PAPEL”?

En una rueda de prensa virtual antes del estreno de la segunda parte de la quinta temporada, el productor ejecutivo Jesús Colmenar abordó las verdaderas razones por las que “La casa de papel” llegó a su fin.

“Creo que tiene un ritmo diferente, no es un enfrentamiento tan bélico, pero es una serie que siempre va in crescendo hasta el final, hasta el último episodio, y diré que es muy especial y diferente a lo que hemos hecho hasta ahora”, explicó Colmenar, según reportó Diez Minutos.

“El volumen 1 y 2 de la quinta temporada tienen este momento decisivo, que es la muerte de Tokio. Es una bomba de relojería que cambia radicalmente la serie y que da un giro hacia el final”, señaló el productor ejecutivo.

¿”LA CASA DE PAPEL” TENDRÁ SPIN-OFF?

Álex Pina, creador de “La casa de papel”, manifestó que sí existe una posibilidad de que la serie de Netflix tenga un spin-off, porque los personajes han sido escritos para tengan más aventuras por contar después de la trama principal.

“Tenemos muchas posibilidades de hacer un spin-off, sí, y creo que es gracias a las fuertes y poderosas identidades de los personajes. Siempre hemos buscado que los personajes tengan un diseño muy complejo y en capas. Así que casi todos los personajes tienen una dualidad que nos gustaría ver en un spin-off. Podríamos ver a cualquiera de ellos en otros contextos”, dijo a Oprah Daily.

Esta idea de Pina, por supuesto, no es una confirmación oficial de que el universo de “La casa de papel” se siga extendiendo en futuras producciones. A Esquire contó que es posible así como el hecho de que no haya ninguna. Por el momento, todavía no hay nada concreto en ese sentido.

La casa de papel | Los momentos más memorables null