La nueva versión de la historia de Peter Pan llega al streaming esta vez de la mano de Disney+.

“Peter Pan y Wendy”, cuenta la historia desde la perspectiva de Wendy Darling, una niña que teme dejar atrás el hogar de su infancia, y conoce a Peter Pan, un niño que se niega a crecer, la película se estrenará en la plataforma de streaming de Disney+ el próximo 28 de abril.

La pequeña Wendy junto con sus hermanos y una pequeña hada, Tinker Bell, viaja con Peter al mágico país de Nunca Jamás, donde se encontrará con un malvado pirata, el Capitán Garfio, y se embarca en una emocionante y peligrosa aventura que le cambiará la vida para siempre.

En el trailer se aprecia a la pequeña Wendy, interpretada por la hija de mayor de la actriz ucraniana Milla Jovovich, afrontar emocionantes aventuras en el país de Nunca Jamás, hasta el momento en que el antagonista de la historia aparece interpretado por Jude Law.





Mira el trailer de “Peter Pan y Wendy”:





La película está protagonizada por Jude Law (Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil: Capítulo final), Yara Shahidi (Grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards), Alan Tudyk (Rogue One: Una historia de Star Wars) y Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show) y la dirección de David Lowery.