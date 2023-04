Suga integrante de la agrupación surcoreana BTS protagonizará el documental de Disney+ el cual contará su viaje por diferentes ciudades en la búsqueda de inspiración para su nuevo álbum en solitario.

Después de haber colaborado con algunos de los artistas más importantes del mundo como Coldplay, Steve Aoki, The Chainsmokers y Halsey, la estrella de BTS, Suga, inicia un viaje musical recorriendo el mundo en busca de inspiración para su próximo disco solista, el documental lleva el nombre de: “SUGA: Road to D-DAY”.

Mira un adelanto de “Suga: Road to D-Day”:

Suga de 30 años de nacionalidad surcoreana e integrante de una de las agrupaciones de k-pop será el protagonista del documental: “SUGA: Road to D-DAY”.

“SUGA: Road to D-DAY”, sigue a Suga en un viaje por el mundo desde Seúl hasta Tokio, Las Vegas y más allá, en busca de inspiración musical para su próximo álbum D-DAY. A lo largo del documental, la audiencia podrá ver a la estrella en su faceta más vulnerable hablando de su bloqueo como compositor con otros músicos y sumergiéndose en sus recuerdos más traumáticos para escribir las letras de sus próximas canciones.

SUGA: Road to D-DAY también incluye clips exclusivos con actuaciones en vivo de canciones del próximo disco de SUGA D-DAY.









¿Cuándo y dónde ver el documental de Suga de BTS?





El estreno mundial del documental será en la plataforma de streaming Disney+, el próximo viernes 21 de marzo. fecha en la que también presentará su nuevo álbum en solitario llamado ‘D-Day’, del cual ha estrenado ‘People Pt. 2′ con la colaboración de IU.





Disney+ también cuenta con otros programas exclusivos de BTS:





La audiencia de Disney+ también puede disfrutar de el concierto BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA, actualmente disponible en la plataforma de streaming, una película de los conciertos en vivo que dio BTS en el estadio SoFi de Los Ángeles a fines de 2021; de IN THE SOOP: Friendcation, una serie con un elenco estelar ––PARK SEOJUN (THE MARVELS), el rapero Peakboy, CHOI WOOSHIK (Parásitos), PARK HYUNGSIK (Soundtrack #1) y V de BTS–– que acompaña a los cinco amigos cuando se alejan de su ajetreada vida cotidiana para descansar y distenderse juntos en un viaje sorpresa, y de j-hope IN THE BOX, un documental del detrás de escena de la creación del primer álbum solista de otra de las estrellas de BTS J-Hope.





