Besar es una forma común de expresión de afecto en todas las culturas. No solo despierta emociones intensas por una explosión de químicos en el cerebro, sino también fortalece los lazos emocionales y la conexión física entre las personas, es por eso que tiene un día especial: el 13 de abril, fecha en la que se celebra el Día Internacional del Beso.

Cuando dos personas se besan, se libera un cóctel de neurotransmisores que desencadenan una serie de reacciones asociadas al placer y la felicidad.

La dopamina, conocida como la “hormona del placer”, se libera en grandes cantidades durante un beso, creando una sensación de euforia y excitación. Asimismo, la serotonina, responsable del bienestar emocional, produce una sensación de calma y satisfacción. Mientras que la oxitocina, la “hormona del amor”, genera sentimientos de confianza, apego y conexión con la otra persona.

“Estos químicos del amor no solo intensifican la experiencia del beso, sino que también pueden tener un impacto duradero en las relaciones. La oxitocina, por ejemplo, juega un papel importante en la formación de vínculos afectivos y en la consolidación de la confianza entre parejas”, explicó la Dra. María Elena Escuza.

Teniendo en cuenta ello, la especialista da a conocer los beneficios para la salud que generan los besos:

Reduce del estrés y la ansiedad: Besar libera una oleada de hormonas de felicidad, como la oxitocina, la dopamina y la serotonina, lo que puede reducir significativamente los niveles de estrés y ansiedad en el cuerpo. Fortalece el sistema inmunológico: Se ha demostrado que el intercambio de saliva durante el beso fortalece el sistema inmunológico al introducir patógenos comunes en el cuerpo, lo que permite que el sistema inmunológico los reconozca y construya defensas contra ellos. Quema calorías: Besar es una actividad en la que trabajan entre 23 y 34 músculos de la cara. A pesar de que no se puede comparar con una rutina de ejercicios, una sesión intensa de apasionados besos puede quemar de 15 a 30 calorías por beso. Mejora el estado de ánimo: Los besos prolongados aumentan la liberación de endorfinas, neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales y mejoran el estado de ánimo, promoviendo una sensación general de bienestar y felicidad. Reduce el dolor: La estimulación de los nervios en los labios y la boca durante el beso puede disminuir la percepción del dolor, ofreciendo un alivio temporal para dolores de cabeza y otros malestares menores. Fortalece la relación de pareja: Los besos fortalecen los lazos emocionales entre los individuos, promoviendo la conexión interpersonal y la sensación de pertenencia. De hecho, las parejas que se besan más están más satisfechas con la relación, según un trabajo basado en encuestas a más de 900 personas de entre 18 y 63 años en el Reino Unido.

Cada 13 de abril se celebra el Día del Beso en honor a una hazaña romántica que quedó grabada en los récords mundiales.

En 2013, una pareja tailandesa, Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat ganaron la competencia anual organizada por Ripley’s Believe It or Not!, en Pattaya, Tailandia, donde nueve parejas se reunieron para competir por el título del beso más prolongado.

Sin embargo, fueron los Tiranarat quienes destacaron, consolidándose como campeones con un beso que se extendió durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, estableciendo así un récord mundial que perdura hasta el día de hoy, según la organización Guinness World Records.

Ellos son Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat, quienes poseen el récord del beso más largo.

Además del título, la pareja recibió una merecida recompensa, que incluía una placa metálica conmemorativa, dos anillos de diamantes y otros reconocimientos por parte de Guinness World Records.





