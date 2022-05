Jesús Alberto Miranda Pérez, también conocido como ‘Chyno’ Miranda junto a su amigo, ‘Nacho’, se convirtieron en grandes estrellas de la música durante varios años llevando sus pegajosos y movidos temas por distintos países. Pero las giras internacionales y los conciertos se terminarían de un momento a otro para Jesús Alberto tras contagiarse de COVID-19.

Fue durante el 2020 cuando se conoció la noticia de que el famoso cantante había contraído el COVID-19 y que el virus había afectado seriamente su sistema nervioso; pero afortunadamente el artista venezolano pudo recuperarse y vencer la enfermedad aunque también se informó que había quedado con algunas secuelas.

Desde ese momento habrían empezado las complicaciones en la salud del cantante quien actualmente se encuentra dedicado a recuperarse totalmente para posteriormente continuar con su carrera profesional como siempre lo ha venido haciendo.

El actor dio una pausa temporal a su carrera artística el 14 de septiembre 2021 y desde esa fecha no ha vuelto a publicar nada en sus redes sociales (Foto: Chyno Miranda / Instagram)

Por otro lado, sus fanáticos siempre le han manifestado su total respaldo y apoyo moral para que continúe al 100% con su recuperación.

Por su parte, Julio Ducharne, el mánager del artista ha salido para aclarar la real situación de Chyno Miranda.

“Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, indicó a Diario Libre.

CUÁLES SON LAS ENFERMEDADES QUE PADECE EL CANTANTE CHYNO MIRANDA

La salud del cantante Chyno Miranda aún viene preocupando a sus miles de fans en todo el mundo. Por ello, aquí te contamos cuáles son las enfermedades que padece el intérprete de “Mi niña bonita”.

Según explicó el portal meganoticias, luego que el cantante se enfermara de COVID-19 se le diagnosticó neuropatía periférica y a lo que se sumó una encefalitis, motivo por el cual debió ser hospitalizado.

Chyno Miranda es un reconocido cantante nacido en Venezuela (Foto: Chyno Miranda / Instagram)

Neuropatía periférica

A esta enfermedad se le conoce por ser una secuela de la diabetes y que también produce daño neurológico. Según explica el portal, una de las características de esta enfermedad son los problemas en los nervios y la persona tiene sensación de hormigueo o adormecimiento sobretodo en las extremidades como manos y pies.

Neuropatía periférica causa una sensación de hormigueo o adormecimiento sobretodo en las extremidades como manos y pies (Foto: vales_gudin/Instagram)

Encefalitis

La neuropatía periférica también derivó en encefalitis, la cual es una inflamación del cerebro y genera síntomas que muchos confunden con la influenza, pero en este caso esta condición es más grave y produce otros males tales como la confusión, convulsiones o problemas sensoriales o motrices, según precisa MayoClinic.